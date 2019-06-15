США планують зірвати головний проект Путіна: в Конгресі зробили заяву по "Північному потоку-2

Палата представників Конгресу США зареєструвала законопроект, який запровадить санкції проти компаній, які братимуть участь в будівництві "Північного потоку-2". Це призведе до того, що бізнесу буде дешевше відмовитися від співпраці з російським проектом, ніж продовжувати його.

Про це в ефірі "Голосу Америки" заявив республіканець Адам Кінзінгер. "Наші відносини будуть хорошими, але Україна повинна зробити багато, щоб викорінити корупцію ... Продовжувати економічне, судове партнерство дуже важливо і ми будемо це робити до тих пір, поки Україна буде звертатися до нас ... За новим законопроектом будь-хто, хто захоче стати частиною проекту ( "Північний потік-2" - ред), дорого заплатить. Буде дорожче вести бізнес з Росією, ніж відмовитися від нього", – заявив член Конгресу США.

При цьому політик додав: Росія намагалася використовувати енергетичну залежність як засіб надання надмірного політичного впливу на європейських союзників. "Володимир Путін використовував природний газ як зброю для залякування і примусу всього регіону", – йдеться на офіційному сайті Кінзінгера.

Хто потрапить під санкції:

компанії, які займаються прокладкою труб газопроводу на глибині 100 футів і нижче;

іноземці, які в будь-якій якості сприяли цим компаніям в будівництві "Північного потоку-2";

Як покарають:

відмовлять у видачі американських віз (стосується посадових осіб підприємств і основних акціонерів);

заблокують майно (рахунки, активи, заборонять будь-які операції) в США;

відмовлять в гарантії, страхування, кредити на суму від $ 10 млн;

відмовлять в експорті будь-яких товарів і послуг.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярдів євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі із європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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