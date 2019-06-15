США планують зірвати головний проект Путіна: в Конгресі зробили заяву по "Північному потоку-2

Палата представників Конгресу США зареєструвала законопроект, який запровадить санкції проти компаній, які братимуть участь в будівництві "Північного потоку-2". Це призведе до того, що бізнесу буде дешевше відмовитися від співпраці з російським проектом, ніж продовжувати його.
Про це в ефірі "Голосу Америки" заявив республіканець Адам Кінзінгер. "Наші відносини будуть хорошими, але Україна повинна зробити багато, щоб викорінити корупцію ... Продовжувати економічне, судове партнерство дуже важливо і ми будемо це робити до тих пір, поки Україна буде звертатися до нас ... За новим законопроектом будь-хто, хто захоче стати частиною проекту ( "Північний потік-2" - ред), дорого заплатить. Буде дорожче вести бізнес з Росією, ніж відмовитися від нього", – заявив член Конгресу США.
При цьому політик додав: Росія намагалася використовувати енергетичну залежність як засіб надання надмірного політичного впливу на європейських союзників. "Володимир Путін використовував природний газ як зброю для залякування і примусу всього регіону", – йдеться на офіційному сайті Кінзінгера.
Хто потрапить під санкції:
компанії, які займаються прокладкою труб газопроводу на глибині 100 футів і нижче;
іноземці, які в будь-якій якості сприяли цим компаніям в будівництві "Північного потоку-2";
Як покарають:
відмовлять у видачі американських віз (стосується посадових осіб підприємств і основних акціонерів);
заблокують майно (рахунки, активи, заборонять будь-які операції) в США;
відмовлять в гарантії, страхування, кредити на суму від $ 10 млн;
відмовлять в експорті будь-яких товарів і послуг.
Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проект оцінюють у 9,5 мільярдів євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі із європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які стосуються "Північного потоку-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому".
19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проект поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
4 квітня Європарламент остаточно схвалив поправки до Газової директиви.
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