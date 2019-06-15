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США планують зірвати головний проект Путіна: в Конгресі зробили заяву по "Північному потоку-2

8.8тЧитати матеріал російською

Палата представників Конгресу США зареєструвала законопроект, який запровадить санкції проти компаній, які братимуть участь в будівництві "Північного потоку-2". Це призведе до того, що бізнесу буде дешевше відмовитися від співпраці з російським проектом, ніж продовжувати його.

Про це в ефірі "Голосу Америки" заявив республіканець Адам Кінзінгер. "Наші відносини будуть хорошими, але Україна повинна зробити багато, щоб викорінити корупцію ... Продовжувати економічне, судове партнерство дуже важливо і ми будемо це робити до тих пір, поки Україна буде звертатися до нас ... За новим законопроектом будь-хто, хто захоче стати частиною проекту ( "Північний потік-2" - ред), дорого заплатить. Буде дорожче вести бізнес з Росією, ніж відмовитися від нього", – заявив член Конгресу США.

При цьому політик додав: Росія намагалася використовувати енергетичну залежність як засіб надання надмірного політичного впливу на європейських союзників. "Володимир Путін використовував природний газ як зброю для залякування і примусу всього регіону", – йдеться на офіційному сайті Кінзінгера.

США планують зірвати головний проект Путіна: в Конгресі зробили заяву по "Північному потоку-2

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Газопровід Путіна можуть не добудувати: стало відомо про нові проблеми "Північного потоку-2"

Хто потрапить під санкції:

  • компанії, які займаються прокладкою труб газопроводу на глибині 100 футів і нижче;

  • іноземці, які в будь-якій якості сприяли цим компаніям в будівництві "Північного потоку-2";

Як покарають:

  • відмовлять у видачі американських віз (стосується посадових осіб підприємств і основних акціонерів);

  • заблокують майно (рахунки, активи, заборонять будь-які операції) в США;

  • відмовлять в гарантії, страхування, кредити на суму від $ 10 млн;

  • відмовлять в експорті будь-яких товарів і послуг.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярдів євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі із європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Північний потік - 2
Теги
Північний потік - 2США
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Komunadototznaet Nikolay
Komunadototznaet Nikolay
Странно что ещё не ввели эти санкции, уже несколько месяцев всё "рассматривают, рассматривают" но движения пока что нет. Это такая американская бюрократия, что одни только "рассмотрения" могут тянуться месяцами (и закончатся к тому времени когда СП-2 уже фактически введут в строй)? Или просто игра на публику, попытка в очередной раз запугать инвесторов и странны которые поддерживают проект?
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hunt andres
hunt andres
ТВАРИ ОБОССНЫЕ, ХВАТИТ ТЕРЕТЬ КОММЕНТАРИИ!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
На 70% выполненных работ уже ни чего не остановит проект
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