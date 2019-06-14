США підтримали курс ПриватБанку: деталі першої зустрічі з представником Вашингтона

У четвер, 13 червня, Тимчасова повірена у справах (CDA) США Крістіна Квін відвідала головний офіс ПриватБанку в Дніпрі і висловила підтримку стратегічного курсу націоналізованої фінансової установи. Зустріч представниці Вашингтона з головою правління банку Петром Крумханзлом відбулася в рамках її першої поїздки за межі Києва на новій посаді.

Петр Крумханзл і Крістіна Квін

Про це повідомляє прес-служба "ПриватБанку".

"ПриватБанк відіграє надзвичайно важливу роль в економіці України, і ми вдячні американським партнерам України за розуміння цього факту. Також ми раді бачити їхню підтримку нашого стратегічного курсу, зокрема в питанні повернення українському народу коштів, вкладених у стабілізацію роботи банку", — заявив Петр Крумханзл за підсумками зустрічі.

Тимчасова повірена у справах (CDA) США запевнила, що успішна робота найбільшого системного банку України є ключовою передумовою стабільності фінансової системи. Забезпечення такої стабільності за допомогою ефективного корпоративного управління, а також відшкодування збитків, завданих банку колишніми власниками, є одним з ключових зобов'язань України перед західними кредиторами.

Як раніше писав OBOZREVATEL, стало відомо про гучну перемогу ПриватБанку у суді.

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