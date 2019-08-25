США можуть обвалити рубль: що сталося

Через торгової війни між США і Китаєм вартість рубля може різко обвалитися. Попереднє загострення вже коштувало рублю відкату до 67 руб./$, а останній розгортається прямо зараз.

Про це соощает видання thebell. США і Китай обмінялися новими обіцянками мит і заборон, фондові ринки традиційно впали, а американські держоблігації знову показують ознака швидкого настання економічної кризи.

Курс долара в найближчі два-три тижні може подолати психологічну позначку в 70 рублів

"Для рубля це погані новини, але підтримати російську валюту зможе ФРС США - на тлі зростаючої загрози рецесії глава американського центробанку Джером Пауелл натякає на нове зниження ставки, а одне лише заяву про це здатне різко зміцнити рубль, показали останні тижні", – зазначає видання .

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року Міністерство фінансів США подало Конгресу США "кремлівську доповідь", до якої внесені 210 імен — 114 великих чиновників РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

Список олігархів був опублікований разом із нетаємною частиною "кремлівської доповіді", яку Мінфін склав згідно з вимогами закону CAATSA ("Щодо протидії противникам Америки"). Тоді як інформація про мільярдерів — близькість до Путіна, джерела походження капіталу, індекси корупції — залишилася у таємній частині доповіді.

У квітні США внесли до санкційного список сімох російських бізнесменів і 17 високопосадовців, а також 14 компаній. Зокрема під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг та інші.

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