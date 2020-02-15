США дадуть Європі $1 млрд на протистояння Росії: хто отримає гроші

У США вирішили виділити до $1 млрд європейським країнам, щоб вони змогли знизити залежність від російських енергоресурсів.

Про це заявив голова Держдепу США Майк Помпео на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 15 февряля, передає "Інтерфакс-Україна". "Ми вирішили виділити до $1 млрд на проєкти в рамках Ініціативи трьох морів", – сказав Помпео, говорячи про заходи, які допоможуть знизити енергозалежність Європи від РФ.

США

У свою чергу, представниця Держдепу Морган Ортагус пояснила в твіттері, що ці кошти допоможуть забезпечити "суверенітет, процвітання і енергетичну незалежність наших європейських друзів".

Ініціатива трьох морів об'єднує 12 країн, які мають вихід до Адріатичного, Балтійського і Чорного морів: Австрію, Болгарію, Угорщину, Хорватію, Чехію, Естонію, Литву, Латвію, Польщу, Румунію, Словаччину та Словенію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 липня стало відомо, що сенат Конгресу США схвалив проект військового бюджету, який передбачає $300 млн (7,8 млрд грн) військової допомоги Україні. З цієї суми $100 млн доступні для летального озброєння.

29 серпня президент США Дональд Трамп доручив своїй команді по національній безпеці переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

Пізніше стало відомо, що Трамп прийняв рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після розмови з главою української держави Володимиром Зеленським.

З вересня по листопад 2019 року Україна вже отримала від США майно та послуги в рамках військової допомоги на суму 43 млн доларів.

Як стало відомо, Трамп особисто наказав відібрати у України військову допомогу.

США в 2020 році дадуть Україні допомогу на суму $700 млн. Зокрема, $365 млн складе військова допомога.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал