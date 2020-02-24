"Роснефть" зіштовхнулася з великими проблемами при експорті нафти. Відразу кілька покупців зажадали негайно прибрати компанію Rosneft Trading, що потрапила під санкції, з всього ланцюжка поставок.

Про це повідомили відразу п'ять джерел у галузі, передає Reuters. "Дочка" "Роснефти" компанія Rosneft Trading SA (RTSA) потрапила під санкції після того, як США звинуватили її у фінансовій допомозі уряду венесуельського президента Ніколаса Мадуро.

"Роснефть" назвала діяльність компанії законною і звинуватила Вашингтон в подвійних стандартах, оскільки він дозволяє американському конкуренту "Роснефти" – компанії Chevron – працювати в Венесуелі.

"Вашингтон встановив 90-денний термін для контрагентів на згортання операцій з RTSA, але, за словами джерел Рейтер, кілька покупців зажадали негайно прибрати Rosneft Trading з всього ланцюжка поставок, оскільки інакше у них можуть виникнути проблеми з покупкою нафти", – повідомило агентство.

"З точки зору логістики це величезний головний біль. Доведеться змінити дуже багато контрактів", – сказало одне з джерел, знайомий з діяльністю "Роснефти".

Санкції проти Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2019 року Кабмін України ввів санкції проти тих, хто руйнує об'єкти культурної спадщини в окупованому Криму, здійснює там теле- і радіомовлення, а також поставляє матеріали для оборонно-промислового комплексу РФ.

20 червня 2019 року Європейський Союз прийняв рішення на рік продовжити санкції проти Росії за анексію українського Криму.

У жовтні 2019 року в Євросоюзі заявили, що не мають наміру знімати економічні санкції з Російської Федерації.

28 січня стало відомо, що Євросоюз розширив санкції проти Росії за анексію Криму. Тепер під міжнародні штрафи потрапили ті, хто допомагав проводити "вибори" на півострові у вересні 2019 року.

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