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24 лютого • оновлено в 19:06
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/ Ринки та компанії

Через санкції: від Росії відвернулися партнери по бізнесу

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"Роснефть" зіштовхнулася з великими проблемами при експорті нафти. Відразу кілька покупців зажадали негайно прибрати компанію Rosneft Trading, що потрапила під санкції, з всього ланцюжка поставок.

Про це повідомили відразу п'ять джерел у галузі, передає Reuters. "Дочка" "Роснефти" компанія Rosneft Trading SA (RTSA) потрапила під санкції після того, як США звинуватили її у фінансовій допомозі уряду венесуельського президента Ніколаса Мадуро.

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"Роснефть" назвала діяльність компанії законною і звинуватила Вашингтон в подвійних стандартах, оскільки він дозволяє американському конкуренту "Роснефти" – компанії Chevron – працювати в Венесуелі.

"Вашингтон встановив 90-денний термін для контрагентів на згортання операцій з RTSA, але, за словами джерел Рейтер, кілька покупців зажадали негайно прибрати Rosneft Trading з всього ланцюжка поставок, оскільки інакше у них можуть виникнути проблеми з покупкою нафти", – повідомило агентство.

"З точки зору логістики це величезний головний біль. Доведеться змінити дуже багато контрактів", – сказало одне з джерел, знайомий з діяльністю "Роснефти".

Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2019 року Кабмін України ввів санкції проти тих, хто руйнує об'єкти культурної спадщини в окупованому Криму, здійснює там теле- і радіомовлення, а також поставляє матеріали для оборонно-промислового комплексу РФ.

20 червня 2019 року Європейський Союз прийняв рішення на рік продовжити санкції проти Росії за анексію українського Криму.

У жовтні 2019 року в Євросоюзі заявили, що не мають наміру знімати економічні санкції з Російської Федерації.

28 січня стало відомо, що Євросоюз розширив санкції проти Росії за анексію Криму. Тепер під міжнародні штрафи потрапили ті, хто допомагав проводити "вибори" на півострові у вересні 2019 року.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Тег
санкции
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
именно причины экономичесские,и есть реальными ,а вся политичесская возня ,это прикрытие,по сути недобросовестные методы конкуренции.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Фантомаск Разбушевальцман, ні, ти нам повідай про КОРИСТЬ САМЕ ЦИХ санкцій.
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0
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росия Банкрот и это только начало!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
...и повернулись к украине)))))
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