Спровокують хаос: у США злякалися вводити санкції проти "Роснафти"

У США збираються ввести санкції проти "Роснафти" за роботу у Венесуелі, але побоюються, що це спровокує хаос на світовому ринку й стрибок цін на нафту.

Про це з посиланням на неназвані джерела повідомило агентство Bloomberg, передає "Інтерфакс". Агентство нагадує, що подібні заходи США застосовували проти "Русалу". Незважаючи на те, що вони так і не набули повністю чинності, крім самої компанії, постраждали її клієнти по всьому світу, а зростання цін на алюміній сягнуло 20%.

Штрафи проти російського підприємства можуть ввести за те, що воно наростило обсяги торгівлі нафтою з Венесуели. Цього тижня, після того як президент США Дональд Трамп у зверненні до нації пообіцяв "розтрощити тиранію" Ніколаса Мадуро, радник із нацбезпеки Роберт О'Браян заявив, що американська влада має намір найближчим часом розглянути питання про введення санкцій у зв'язку з діяльністю "Роснафти" у Венесуелі.

"Роснафта" раніше пояснювала, що постачі в рамках передплачених (до введення санкцій) контрактів не порушують режим санкцій і дозволені американською владою.

Санкції проти "Роснафти"

Як писав OBOZREVATEL:

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