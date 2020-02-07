Спровокують хаос: у США злякалися вводити санкції проти "Роснафти"

У США збираються ввести санкції проти "Роснафти" за роботу у Венесуелі, але побоюються, що це спровокує хаос на світовому ринку й стрибок цін на нафту.
Про це з посиланням на неназвані джерела повідомило агентство Bloomberg, передає "Інтерфакс". Агентство нагадує, що подібні заходи США застосовували проти "Русалу". Незважаючи на те, що вони так і не набули повністю чинності, крім самої компанії, постраждали її клієнти по всьому світу, а зростання цін на алюміній сягнуло 20%.
Штрафи проти російського підприємства можуть ввести за те, що воно наростило обсяги торгівлі нафтою з Венесуели. Цього тижня, після того як президент США Дональд Трамп у зверненні до нації пообіцяв "розтрощити тиранію" Ніколаса Мадуро, радник із нацбезпеки Роберт О'Браян заявив, що американська влада має намір найближчим часом розглянути питання про введення санкцій у зв'язку з діяльністю "Роснафти" у Венесуелі.
"Роснафта" раніше пояснювала, що постачі в рамках передплачених (до введення санкцій) контрактів не порушують режим санкцій і дозволені американською владою.
Санкції проти "Роснафти"
Як писав OBOZREVATEL:
23 січня 2019 року Венесуелу охопили масштабні протести. На мітинги проти президента Ніколаса Мадуро вийшли тисячі людей.
На вулицях Каракаса почалися зіткнення між протестувальниками й силовиками. Військові почали використовувати сльозогінний газ, а невдовзі відкрили стрілянину по людях.
Того ж дня лідер опозиції та глава парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе президентом замість Мадуро. Президент США підтримав його і визнав новим лідером держави. Незабаром на аналогічний крок пішли ще 9 країн.
Напередодні Мадуро жорстко відповів на ультиматум Європи, звинувативши її в потуранні американському очільнику Дональду Трампу.
31 січня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій визнав в.о. президента Венесуели Хуана Гуайдо легітимним тимчасовим главою країни.
2 лютого Мадуро запропонував провести позачергові парламентські вибори.
Дональд Трамп заявив про можливість залучення американських збройних сил у Венесуелі.
30 квітня лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо закликав народ до повалення президента Ніколаса Мадуро й оголосив, що венесуельська армія підтримала його.
24 вересня на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним прилетів лідер Венесуели Ніколас Мадуро.
21 січня 2020 року Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон і його союзники працюють над зміною влади у Венесуелі.
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