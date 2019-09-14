Нові правила для працюючих і продаж землі: що пообіцяв прем'єр Гончарук на YES

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 14 вересня виступив на форумі YES в Києві. У своїй промові він анонсував різке зростання економіки, приплив інвестицій, земельну реформу і новий Кодекс законів про працю.

OBOZREVATEL зібрав найважливіші заяви політика про те, як він бачить майбутнє України та чого варто чекати від нового Кабміну.

Про майбутнє: економіка буде зростати на 5-7%

Свій виступ прем'єр почав гарною англійською мовою. Розповів, що і раніше ходив на конференцію в якості рядового учасника. "Зараз молодий український реформатор виступає на сцені. Президент України і наш парламент дали мені повноваження бути новим прем'єр-міністром", – представився глава Кабміну і відразу ж зізнався, що для нього це перший виступ перед великою аудиторією.

"Знайшов для себе відповідь, що щастя – це мати можливість не боятися і бути собою, а це значить мати можливість вибирати. Українці в цьому плані – щасливий народ, у них є ця можливість. Я хочу, щоб українці отримали можливість бути чесними перед самими собою. Це і є головне завдання нового українського уряду", – зазначив глава Кабміну.

Прем'єр ще раз підкреслив, що завдання збільшити темпи зростання ВВП до 5% в наступному році і до 7% – з 2021 року – є здійсненним, і уряд має намір цього домогтися, забезпечивши сумарне зростання ВВП на 40% за 5 років.

Ринок землі запустять вже в 2020 році

Прем'єр пообіцяв українцям новий КЗпП – звільняти українців з роботи буде легше. Ще одна не найпопулярніша реформа – ринок землі відкриють вже у 2020 році.

"Нам потрібно відкрити ринок землі і ми до цього готуємося. Щоб в наступному році українська земля була вільна. Ми хочемо лібералізувати пострадянське регулювання в трудових відносинах. Це призводить до безробіття. Люди бояться брати один одного на роботу. В Україні іноді легше розлучитися, ніж звільнити співробітника. І це лякає", – заявив прем'єр.

Футбольні клуби пропонують продати інвесторам з Катару

"Вчора, коли ми зустрічалися з великими інвесторами з Катару, я сказав їм, що в Україні є чудові футбольні клуби, які можна купити", – сказав він, спілкуючись з модератором першої панелі другого дня Форуму YES.

Розкрив плани по боротьбі з олігархами

Так, прем'єр хоче знайти спільну мову з великими "групами впливу" і зробити так, щоб вони не тиснули на суди і органи влади.

"Захід думає, що наш уряд – це шанс для великих "груп впливу" в цій країні. Тому, що протягом дуже тривалого періоду ці "групи впливу" міняли один одного, приходячи до влади. Вони намагалися якось один одного відсунути, віджати. і це призводило до постійної боротьби. Зараз абсолютно унікальна ситуація, коли всі "групи впливу" можуть заспокоїтися і погодитися на те, щоб разом будувати рівні правила. Чи не втручатися в суди, які не розставляти своїх людей в органах державної влади. Просто заспокоїтися і зосередиться на тому, щоб робити бізнес", – сказав Гончарук.

"Зараз абсолютно унікальна ситуація, коли всі" групи впливу "можуть заспокоїтися і погодитися на те, щоб разом будувати рівні правила", – пояснив Гончарук.

Здивував заявами про війну з Росією

Гончарук вважає, що Росія, безумовно є агресором, однак Україні не варто забувати про те, що це – її найбільший сусід. У зв'язку з цим єдиним способом відповіді на збройну агресію є боротьба за те, щоб Україна стала успішною.

"Ми маємо намір бути дуже прагматичними. Ми думаємо, що найкращою відповіддю будь-якому агресорові – це власний успіх. І нам потрібно продемонструвати, що ми успішні. Ми як уряд точно будемо концентруватися на тому, щоб максимально швидко зробити Україну успішною країною. І це лише один симетрична відповідь будь-якої агресії зараз. Інші сценарії я зараз би не хотів коментувати", – додав він.

Зібрався подвоїти свою команду

Запрошувати на роботу Гончарук хоче молодих і професійних. "Я не хочу анонсувати гучні призначення, але за наступний місяць наша команда зросте, як мінімум, удвічі і посилиться такими ж молодими, чесними і професійними людьми, які будуть змінювати країну", – анонсував він.

Свій виступ прем'єр закінчив, перефразувавши американського президента Дональда Трампа. "Давайте зробимо Україну великою і щасливою. Давайте зробимо це разом", – сказав він.

Гончарук йде з форуму

Після Гончарука його місце зайняли нові політики з Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський закликав олігархів працювати за новими правилами відкритого ринку і без монополізму. Інакше на них знайдуть управу.

Зеленський 13 вересня виступив на форумі YES в Києві. У своїй промові він торкнувся найактуальніші проблеми України і розповів, як має намір їх вирішувати. Йшлося про війну на Донбасі, деокупацію Криму, тиску на Росію та інших злободенних питаннях, які хвилюють українців останні п'ять років.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!