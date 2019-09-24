"Митний безвіз": Зеленський підписав закон про співпрацю з ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон №1082 "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи".

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів. Там повідомили, що законопроєкт розроблено задля виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Документ запроваджує в українському законодавстві положення Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Конвенція про процедуру спільного транзиту об'єднує 35 країн європейського регіону, які ввели єдині для всіх сторін правила декларування і контролю за транзитними переміщеннями товарів із використанням загального IТ-продукту (New Computerised Transit System, NCTS).

"NCTS – це ІТ продукт, який дає можливість налагодити обмін інформацією про етапи митного оформлення товарів з використанням електронних повідомлень у режимі реального часу та підвищити ефективність використання системи аналізу ризиків", – сказали у Мінфіні.

Що це дасть Україні

Приєднання до Конвенції дозволить Україні та іншим 35 країнам обмінюватися митною інформацією в режимі реального часу, отримувати інформацію для переміщення товарів транзитом, ввести спеціальні транзитні спрощення, використовувати єдину митну декларацію для переміщення товарів від країни-відправлення до країни-призначення через треті країни (в межах договірних сторін Конвенції) за єдиними правилами.

До речі, Україна приєднається до "митного безвізу" із Європою не відразу. Спочатку вона повинна ввести і використовувати на своїй території положення цієї Конвенції та пов'язаного з нею IТ-продукту не менше одного року і тільки потім зможе отримати офіційне запрошення приєднатися до Конвенції.

Зеленський підписав закон №1082

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні розроблять стратегію цифрової трансформації Митної служби. Це дозволить контролювати рух товарів і виявляти схеми незаконного ввезення. Про це сказав новий глава ДМС Максим Нефьодов.

4 вересня керівник Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив про старт ІТ-аудиту основних систем "Нової митниці".

Раніше Нефьодов сказав, що в Україні нова митниця буде створена до кінця вересня, а її працівники проходитимуть відповідну підготовку.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!