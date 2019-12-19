Історичне рішення по ПриватБанку: суд вирішить справу про націоналізацію

У четвер, 19 грудня, відбудеться вирішальне засідання у справі про націоналізацію ПриватБанку. Якщо держава програє, банк віддадуть колишнім власникам.

Справу розглядають у Шостому апеляційному суді Києва. НБУ і Кабмін вимагають скасувати рішення Окружного адміністративного суду Києва, в якому 18 квітня 2019 року визнали незаконною і скасували націоналізацію ПриватБанку. Установу постановили повернути бізнесменам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову.

Імовірність, що держава програє, є і вона немаленька. Як сказав в коментарі OBOZREVATEL адвокат Ростислав Кравець, націоналізацію банку у 2016 році провели з грубими порушеннями процедури. Це дає право колишнім власникам її оскаржити і повернути банк.

"Якщо виходити з того, що рішення має бути законним, то ПриватБанк потрібно визнати виведеним з ринку незаконно. Якщо ж керуватися політичним рішенням, то можуть скасувати ухвалу суду першої інстанції (який визнав незаконною націоналізацію)", – припустив можливий результат справи Кравець.

До чого готується держава

Представники держави розуміють, що можуть програти суд. Наприклад, в замглави НБУ Катерина Рожкова заявила, що якщо Україна програє справу, то НБУ визнає ПриватБанк неплатоспроможним, але буде робити все, щоб зберегти фінансову стабільність.

Новини ПриватБанк подав новий позов проти Коломойського

"Скасування націоналізації означає скасування всіх інших дій, які були зроблені після націоналізації, включаючи докапіталізацію банку, в результаті чого банк втратить капітал і визнається неплатоспроможним. Усі наступні кроки ми будемо координувати з урядом", – розповіла вона.

Втім, в Мінфіні розраховують, що останнє слово буде за державою. А тому готують банк до продажу через три роки.

Також в МВФ заявили, що дадуть Україні новий кредит за умови, що буде прийнятий закон, який заборонить повернення збанкрутілих банків на ринок.

Суд по ПриватБанку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва у четвер, 19 грудня, почне розгляд апеляції держави на рішення про оскарження неплатоспроможності ПриватБанку.

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