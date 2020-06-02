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3 червня • оновлено в 00:58
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Справа на $1,5 млрд: Польща виграла у Росії суд щодо газу, але "Газпром" подав апеляцію

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Російський "Газпром" подав апеляцію до шведського суду округу Свеа на рішення Стокгольмського арбітражу на користь польської нафтогазової компанії PGNiG.

Як сказано в заяві на сайті компанії PGNiG від 2 червня, мова йде про рішення Арбітражу від 30 березня.

Польська сторона вимагала зниження ціни на російський газ і суд визнав, що вона дійсно була завищена і не відповідає положенню справ на ринку, тому РФ повинна була розрахувати нову формулу ціни.

У прес-службі "Газпрому" розповіли, що польська сторона хоче домогтися повернення близько 1,5 мільярда доларів.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, в середині травня Польща відмовилася продовжувати угоду з РФ, за яким по території країни відбувався транзит російського газу в Європу.

Незабаром Росія повністю припинила поставки газу в Європу через Польщу. Причина – падіння попиту і цін на сировину.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
ринок газу
Місце
Польща
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