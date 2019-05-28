Сплеск на ринку праці в Україні: названі найвдаліші спеціальності

В Україні влітку знайти своє місце найлегше тим кандидатам, які шукають роботу без спеціальних навичок. Мова в першу чергу йде про офіціантів, помічників кухарів, різноробочих.

Як сказано в матеріалі OBOZREVATEL, влітку в великі міста з'їжджаються туристи, відкриваються літні майданчики, розширюється штат у кафе і ресторанах, починається активна фаза ремонтів і будівництва.

З іншого боку, частина українців їде на сезонні роботи до Польщі та інші найближчі країни, тому загострюється проблема дефіциту робочих. HR-експерт Олександр Білоус зазначає: в 2018-му найбільша кількість вакансій спостерігалася саме в червні. Така ж тенденція, вважає кадровик, повториться і в цьому році. Залежно від ресурсу, великі кадрові портали вже показують приріст 5-10%.

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"Перевезення, продаж насіння, продаж будівельних матеріалів, овочів, фруктів, усе, що пов'язано з фермерством, туристичним бізнесом, все це влітку розквітає, а взимку впадає в сплячку", – пояснює Білоус.

Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко нагадує: літо також період активної фази роботи з боку аграріїв. Вони ж у свою чергу формують левову частку експортної виручки і дають робочі місця в невеликих населених пунктах. "Офіціанти, прибиральниці, покоївки в пансіонати і готелі, кухарі, продавці в курортні міста і ще десятки інших вакансій переживають річний сплеск. Проблема полягає в тому, що подібна сезонна зайнятість закінчується. Для студентів, тимчасово безробітних це непоганий шанс отримати зайнятість до моменту, поки не знайдеться більш стабільний варіант", – розповідає Білоус.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, як українцям повинні оплачувати відрядження, відпустку і лікарняний. У 2019-му встановили такі виплати:

мінімальний розмір лікарняного – близько 100 грн в день (було близько 90 грн);

мінімальні добові – 60 грн (сума не змінилася);

максимальні добові – 417,3 грн (було 372,3 грн);

відрядження за кордон – до 80 євро.

Відзначимо, що в Україні вже кілька років розглядають новий проект Кодексу законів про працю. Якщо його приймуть, робочий день збільшать з 8 до 12 годин, але не для всіх. Такий графік може бути прописаний у колективному договорі. Також введуть поняття "ненормованого робочого дня". Профспілки заявили, що така норма може призвести до "примусової праці", а ось HR-експерти вважають, що для українців це шанс заробити і можливість законно залишатися на роботі.

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