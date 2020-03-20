Пандемія коронавірусу: Милованов спрогнозував сотні тисяч безробітних

В Україні можуть втратити роботу від 170 до 500 тисяч людей – внаслідок економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу.
Такий прогноз дав ексміністр економіки Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook. За його словами, це консервативна оцінка. Тобто, цифри насправді можуть бути як меншими, так і більшими.
Безробіття в Україні
Милованов пояснив, що відштовхувався від статистики Китаю, де безробіття за місяць злетіло аж на 1% – до 6,2%.
"В Україні безробіття складає приблизно 8,6%, що становить близько 1,5 млн людей. Якщо безробіття зросте так само, як в Китаї на 1%, це означатиме що 170 тисяч втратять роботу", – визначив Милованов мінімальну кількість людей, які можуть бути звільнені.
При цьому від відзначає, що дані з Китаю – це лише офіційна статистика. Вона не враховує тих, хто не оформлений офіційно. А вони під час кризи якраз є найбільш вразливою групою. У Китаї таких приблизно 291 млн. В Україні це близько 20% від загального числа працівників, або 3,4 млн. З них 22-23% працюють в сферах торгівлі, дрібного ремонту, харчування, готелів і транспорту. Тобто приблизно 700 тис. чоловік.
"Припустимо від чверті до половини з них можуть звільнити під час кризи. Дійсно, в Китаї за опитуванням рекрутингового агенства Zhaopin 40% робітників працюють в нормальних умовах, 25% втратили роботу, 17% не отримують зарплату, а 20% мають затримку з зарплатою. Тому припущення, що роботу втратять від чверті до половини неформально зайнятих працівників в найбільш вразливих галузях втратять робот може бути прийнятим як обґрунтоване та консервативне. За такого сценарію, це буде від 175 до 350 тис людей. Якщо ж звільнення відбудуться ще в інших галузях неформально зайнятих то цифра буде ще більше", – пояснив Милованов.
На його думку, консервативна оцінка зростання безробіття становить від 170 тис. до 500 тис. чоловік.
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