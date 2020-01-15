"Смотрящі" та диктатура: Соколова "рознесла" законопроєкт Зеленського про децентралізацію

Українська журналістка Яніна Соколова заявила, що влада в Україні згортає децентралізацію і замість неї вводить режим "смотрящих" та диктатуру.

Так вона прокоментувала зміни до Конституції, що пропонуються у президентському законопроєкті №2598, який 24 січня розглядатимуть на позачерговому засіданні Верховної Ради. За її словами, документ забирає владу у місцевих рад і віддає за допомогою префектів до Києва. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Префекти у ручному режимі вирішуватимуть, яка громада “правильна”, а яка ні, а сама така система обласних та окружних префектів ліквідує незалежність місцевого самоврядування", – написала Соколова у Facebook.

Також цей законопроєкт загрожує перекрити фінансування місцевих громад. Соколова сказала, що гроші, які йшли на місця (їх регіони почали отримувати на 25% більше, ніж до реформи), за новим законом знову йтимуть до Києва.

"Скасовується обов'язок держави (чинна ч. 3 ст. 143 Конституції України) в повному обсязі фінансувати делеговані місцевому самоврядуванню повноваження (освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, культура). Замість уточнення цієї норми пропонується ліквідувати єдину гарантію громадам з тексту Конституції, і разом з тим, за самоврядуванням не закріплюється жодна конкретна галузь із фінансовими гарантіями під неї, як щодо власних, так і щодо делегованих повноважень", – написала Соколова

За словами Соколової, цей законопроєкт не підтримує ні Європейський Союз, ні експерти, які розвивали децентралізацію. Також вона сказала. що документ не обговорювався ні на рівні регіонів, ні на рівні громад.

"Все ухвалюється тишком-нишком. І, за моєю інформацією, на засіданні комітету (комітету правової політики ВР. – Ред.) було проголосовано, щоб ухвалити цей законопроєкт. Як ми розуміємо, фракція "Слуги народу" у повному складі проголосує за цей законопроєкт. Депутат від "Слуги народу" Олександр Корнієнко (голова партії СН. – Ред.) зараз "уламує" "тугих" депутатів своєї фракції, щоб вони проголосували за той законопроєкт", – попередила Соколова.

Соколова попередила про небезпеку диктатури

Як повідомляв OBOZREVATEL, децентралізація в Україні передбачає створення інституту префектів, які стежитимуть, щоб місцеві органи влади дотримувалися українських законів і Конституції.

"У законопроєкті президента про зміни до Конституції під гаслом "децентралізації" прихована єдина мета – зміна територіального устрою країни.

Законопроєкт №2598 про зміни до Конституції в частині децентралізації внесли до Верховної Ради без зауважень громадськості.

Посольства Німеччини, Швеції та Канади в Україні виступили із критикою законопроєкту президента Володимира Зеленського про децентралізацію.

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