Пости за $50 тисяч: як кандидати у президенти України рекламуються у Facebook

Компанія Facebook зобов'язала спонсорів політичної реклами проходити авторизацію і відкрила доступ до інформації про те, що і за якою ціною рекламують у соціальній мережі. База рекламних постів все ще оновлюється, однак вже можна зробити висновок — кандидати у президенти України не скупляться на рекламу у мережі.

Наприклад, пост із привітанням з 8 березня міг коштувати Олександру Шевченку $50 тис. Така сама максимальна ціна і на рекламу всього однієї публікації фан-спільноти Юлії Тимошенко.

OBOZREVATEL вивчив базу рекламних постів і з'ясував, що і за якою ціною рекламують кандидати у президенти України.

Юлія Тимошенко

Юлія Володимирівна почала активно розміщувати політичну рекламу у Facebook ще 27 червня 2018-го. Найдорожче коштували бюджету кандидата рекламні пости групи "Я за Тимошенко — Фан Клуб". Зараз у цій спільноті понад 280 тис. учасників.

З минулого року Тимошенко розмістила близько 250 рекламних постів. Щоправда, ця цифра може бути неточною, бо в поле зору потрапили тільки ті публікації, які вже пройшли модерацію і визначені як політичні.

Бюджет кампанії лідера "Батьківщини" у Facebook — сотні тисяч доларів. Найчастіше одна публікація обходилася в $100-499, але є і ті, за які довелося віддати $5-50 тис.

Пости оплачувала компанія "Сучасні рекламні рішення". Вона зареєстрована на члена "Батьківщини" Олексія Захарченка. Зараз у соціальній мережі є 15 активних постів з рекламою Тимошенко. Їхня загальна вартість становить понад $8 тис.

Петро Порошенко

Менш активний в соціальних мережах чинний президент Петро Порошенко. У будь-якому разі, всього близько 20 постів з його прізвищем Facebook визначив як політичну рекламу. Вартість публікацій складає від $100 до $4000. Щоправда, ще не всі публікації пройшли перевірку.

Що цікаво, за спостереженнями OBOZREVATEL, саме проти Петра Олексійовича розміщено найбільшу кількість "чорного піару" у Facebook.

Загальна вартість розміщених Порошенком рекламних постів у Facebook становить кілька десятків тисяч доларів.

Олександр Шевченко

Реклама у Facebook Олександра Шевченка здебільшого адресована жіночій аудиторії. При розміщенні рекламного посту можна вказати стать бажаного читача. Мабуть, команда кандидата вирішила "атакувати" саме прекрасну половину.

Наприклад, пост із привітанням з 8 березня коштував кандидату $10-50 тис. Всього у Facebook розміщено близько 30 рекламних постів кандидата на загальну суму до $100 тис.

Володимир Зеленський

З п'ятірки лідерів єдиний кандидат, який випередив Тимошенко за кількістю реклами в соцмережі — Володимир Зеленський. Більшість публікацій оплатила громадська організація "Команда Зеленського". Активно розміщують рекламні пости не тільки адміністратори основної групи, але і регіональні прихильники Зеленського. Одна з найактивніших — "Команда-ЗЕ" у Донецькій області.

Точно порахувати вартість постів практично неможливо. Однак з огляду на те, що їхня кількість досягає 400 штук, на рекламу знадобилися десятки тисяч доларів. Щоправда, варто зазначити, що більшість публікацій на підтримку Зеленського коштують лише $100.

Юрій Бойко

Лідер "Опозиційної платформи — За життя" Юрій Бойко також не скупиться на рекламу у Facebook. Найчастіше розкручують одні й ті самі пости.

Також варто відзначити незвичайний підхід до оформлення публікацій. Часто до них підбирають сміливі картинки на межі фолу.

OBOZREVATEL нарахував у Бойка кілька сотень рекламних публікацій. Їхня вартість може досягати близько $100 тис.

Олег Ляшко

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко активно займається своєю особистою сторінкою у Facebook, і підтримує її рекламними постами.

Найчастіше просувають виступи "радикала", сюжети з ним на телебаченні, наприклад, на телеканалі "Україна" (належить Рінату Ахметову). Всього вдалося нарахувати кілька десятків постів. Їхня вартість складає від 100 до кількох тисяч доларів.

До речі, варто враховувати, що Facebook — незначна частина рекламного бюджету виборчої кампанії кандидатів. Крім цього, мільйони гривень витрачають на ролики по телебаченню, матеріали у друкованих та онлайн-виданнях. Крім того, багато кандидатів напередодні виборів починають активно видавати свої власні партійні газети з накладами в сотні тисяч примірників.

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