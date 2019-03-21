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Пости за $50 тисяч: як кандидати у президенти України рекламуються у Facebook

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Компанія Facebook зобов'язала спонсорів політичної реклами проходити авторизацію і відкрила доступ до інформації про те, що і за якою ціною рекламують у соціальній мережі. База рекламних постів все ще оновлюється, однак вже можна зробити висновок — кандидати у президенти України не скупляться на рекламу у мережі.

Наприклад, пост із привітанням з 8 березня міг коштувати Олександру Шевченку $50 тис. Така сама максимальна ціна і на рекламу всього однієї публікації фан-спільноти Юлії Тимошенко.

OBOZREVATEL вивчив базу рекламних постів і з'ясував, що і за якою ціною рекламують кандидати у президенти України.

Юлія Тимошенко

Юлія Володимирівна почала активно розміщувати політичну рекламу у Facebook ще 27 червня 2018-го. Найдорожче коштували бюджету кандидата рекламні пости групи "Я за Тимошенко — Фан Клуб". Зараз у цій спільноті понад 280 тис. учасників.

$50 тисяч за пост: як кандидати у президенти рекламуються у Facebook

З минулого року Тимошенко розмістила близько 250 рекламних постів. Щоправда, ця цифра може бути неточною, бо в поле зору потрапили тільки ті публікації, які вже пройшли модерацію і визначені як політичні.

$50 тисяч за пост: як кандидати у президенти рекламуються у Facebook

Бюджет кампанії лідера "Батьківщини" у Facebook — сотні тисяч доларів. Найчастіше одна публікація обходилася в $100-499, але є і ті, за які довелося віддати $5-50 тис.

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Пости оплачувала компанія "Сучасні рекламні рішення". Вона зареєстрована на члена "Батьківщини" Олексія Захарченка. Зараз у соціальній мережі є 15 активних постів з рекламою Тимошенко. Їхня загальна вартість становить понад $8 тис.

Петро Порошенко

Менш активний в соціальних мережах чинний президент Петро Порошенко. У будь-якому разі, всього близько 20 постів з його прізвищем Facebook визначив як політичну рекламу. Вартість публікацій складає від $100 до $4000. Щоправда, ще не всі публікації пройшли перевірку.

$50 тисяч за пост: як кандидати у президенти рекламуються у Facebook

Що цікаво, за спостереженнями OBOZREVATEL, саме проти Петра Олексійовича розміщено найбільшу кількість "чорного піару" у Facebook.

$50 тисяч за пост: як кандидати у президенти рекламуються у Facebook

Загальна вартість розміщених Порошенком рекламних постів у Facebook становить кілька десятків тисяч доларів.

Олександр Шевченко

Реклама у Facebook Олександра Шевченка здебільшого адресована жіночій аудиторії. При розміщенні рекламного посту можна вказати стать бажаного читача. Мабуть, команда кандидата вирішила "атакувати" саме прекрасну половину.

$50 тисяч за пост: як кандидати у президенти рекламуються у Facebook

$50 тисяч за пост: як кандидати у президенти рекламуються у Facebook

Наприклад, пост із привітанням з 8 березня коштував кандидату $10-50 тис. Всього у Facebook розміщено близько 30 рекламних постів кандидата на загальну суму до $100 тис.

$50 тисяч за пост: як кандидати у президенти рекламуються у Facebook

Володимир Зеленський

З п'ятірки лідерів єдиний кандидат, який випередив Тимошенко за кількістю реклами в соцмережі — Володимир Зеленський. Більшість публікацій оплатила громадська організація "Команда Зеленського". Активно розміщують рекламні пости не тільки адміністратори основної групи, але і регіональні прихильники Зеленського. Одна з найактивніших — "Команда-ЗЕ" у Донецькій області.

$50 тисяч за пост: як кандидати у президенти рекламуються у Facebook

Точно порахувати вартість постів практично неможливо. Однак з огляду на те, що їхня кількість досягає 400 штук, на рекламу знадобилися десятки тисяч доларів. Щоправда, варто зазначити, що більшість публікацій на підтримку Зеленського коштують лише $100.

Юрій Бойко

Лідер "Опозиційної платформи — За життя" Юрій Бойко також не скупиться на рекламу у Facebook. Найчастіше розкручують одні й ті самі пости.

$50 тисяч за пост: як кандидати у президенти рекламуються у Facebook

Також варто відзначити незвичайний підхід до оформлення публікацій. Часто до них підбирають сміливі картинки на межі фолу.

$50 тисяч за пост: як кандидати у президенти рекламуються у Facebook

$50 тисяч за пост: як кандидати у президенти рекламуються у Facebook

OBOZREVATEL нарахував у Бойка кілька сотень рекламних публікацій. Їхня вартість може досягати близько $100 тис.

Олег Ляшко

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко активно займається своєю особистою сторінкою у Facebook, і підтримує її рекламними постами.

$50 тисяч за пост: як кандидати у президенти рекламуються у Facebook

Найчастіше просувають виступи "радикала", сюжети з ним на телебаченні, наприклад, на телеканалі "Україна" (належить Рінату Ахметову). Всього вдалося нарахувати кілька десятків постів. Їхня вартість складає від 100 до кількох тисяч доларів.

$50 тисяч за пост: як кандидати у президенти рекламуються у Facebook

До речі, варто враховувати, що Facebook — незначна частина рекламного бюджету виборчої кампанії кандидатів. Крім цього, мільйони гривень витрачають на ролики по телебаченню, матеріали у друкованих та онлайн-виданнях. Крім того, багато кандидатів напередодні виборів починають активно видавати свої власні партійні газети з накладами в сотні тисяч примірників.

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Тема
Політичні скандали в США
Місце
Україна
Теги
кандидатВыборы 2019Facebookполітика
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