"Слуги народу" захотіли звільнити казино від податків на три роки
"Слуги народу" запропонували звільнити від податків виграші від азартних ігор
Це створює лазівки для легалізації злочинних грошей
"Компромісний" варіант від "слуг" пропонує звільнити "ігорку" від податків на три роки
У Верховній Раді зареєстровано п’ять законопроєктів про оподаткування доходів від роботи казино. "Компромісна" версія передбачає звільнення "ігорки" від податків на три роки, а у майбутньому пропонується встановити ставки ще нижчі, ніж за нинішніми законами.
Про це йдеться у блозі керівниці напряму адвокатування комунікаційної платформи "Ліга антитрасту" Галини Верцімахи на сайті "Наші гроші". Вона зазначила, що без ухвалення змін до Податкового кодексу запуск ринку азартних ігор в Україні неможливий (ухвалений Радою закон про легалізацію казино не зачіпав питання податків).
За чинним Податковим кодексом, податки на дохід для різних видів азартного бізнесу є різними – від 10 до 28%.
Проєкти від "слуг народу"
Законопроєкти з пропозиціями нових ставок депутати почали вносити ще взимку.
Спочатку "слуги народу" Мар'ян Заблоцький та Олег Марусяк (проєкт №2713) запропонували вдвічі зменшити податок на дохід від азартного бізнесу (до 10% для всіх видів грального бізнесу, крім покеру та перегонів).
"Слуга народу" Дмитро Наталуха подав законопроєкт 2713-1, у якому запропонував незначно підняти чинний податок для гральних автоматів і зменшити всім іншим.
"Слуга народу" Олександр Дубінський (законопроєкт 2713-2) запропонував збільшити ставку податку до 25% для всіх видів ігор, але взагалі не передбачив податок на дохід для казино.
А "слуга народу" Артем Дубнов (законопроєкт 2713-3) запропонував не оподатковувати доходи від азартних ігор, а залишити лише податок на прибуток.
Спільним у всіх перелічених законопроєктах є звільнення від оподаткування виграшів фізичних осіб в азартних іграх.
"Щедрий" компроміс
З огляду на такий різнобій думок профільний Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики (очолюваний "слугою" Данилом Гетманцевим) підготував "компромісну" редакцію – законопроєкт 2713-д.
У ньому пропонуються зменшені ставки податків на дохід, причому найбільше зниження пропонується для букмекерів – у 3,5 раза, з 18 до 5%. Майже втричі падає податок на дохід для лотерейників, і вони взагалі вивільняються від податку на прибуток. У півтора раза хочуть зменшити податок на дохід казино і трішки підняти для гральних автоматів.
"Але й це не головне. Насправді "компромісний" законопроєкт передбачає повне звільнення від податку на дохід усіх видів грального бізнесу до 2024 року (крім лотерей). І оподаткування доходів передбачено лише, якщо буде створена державна системи онлайн-моніторингу, яка фіксуватиме всі рухи грошей у гральних закладах", – зазначила Верцімаха.
У чому ризики
Автори "компромісного" законопроєкту в пояснювальній записці зазначили, що всі інші варіанти закону створюють зависоке податкове навантаження на гральний бізнес, що може відлякати інвесторів.
У Головному науково-експертному управлінні Ради заявили, що законопроєкти не містять обґрунтування пропонованих розмірів податкових ставок (тобто не зрозуміло, чому пропонується саме 18%, наприклад, а не 35% чи 5%)
Також експерти ВР повідомили про загрозу легалізації злочинних доходів і "мінімізації" податкових платежів, якщо буде підтримано повне скасування оподаткування виграшів громадян.
Окрім того, є ризик, що зниження податків не сприятиме притоку грошей у бюджет, а навпаки – зменшить податкові надходження.
"Судячи з таких азартно-податкових пристрастей і різноманіття думок парламентів, навряд чи найближчим часом це питання буде вирішено. А якщо й буде, то навряд чи на нашу користь. Адже лобістів інтересів маленьких українців тенденційно в нашому парламенті не вистачає", – підсумувала експертка.
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