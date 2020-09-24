'Слуги народу' захотіли звільнити казино від податків на три роки

У Верховній Раді зареєстровано п’ять законопроєктів про оподаткування доходів від роботи казино. "Компромісна" версія передбачає звільнення "ігорки" від податків на три роки, а у майбутньому пропонується встановити ставки ще нижчі, ніж за нинішніми законами.

Про це йдеться у блозі керівниці напряму адвокатування комунікаційної платформи "Ліга антитрасту" Галини Верцімахи на сайті "Наші гроші". Вона зазначила, що без ухвалення змін до Податкового кодексу запуск ринку азартних ігор в Україні неможливий (ухвалений Радою закон про легалізацію казино не зачіпав питання податків).

За чинним Податковим кодексом, податки на дохід для різних видів азартного бізнесу є різними – від 10 до 28%.

Проєкти від "слуг народу"

Законопроєкти з пропозиціями нових ставок депутати почали вносити ще взимку.

Спочатку "слуги народу" Мар'ян Заблоцький та Олег Марусяк (проєкт №2713) запропонували вдвічі зменшити податок на дохід від азартного бізнесу (до 10% для всіх видів грального бізнесу, крім покеру та перегонів).

"Слуга народу" Дмитро Наталуха подав законопроєкт 2713-1, у якому запропонував незначно підняти чинний податок для гральних автоматів і зменшити всім іншим.

"Слуга народу" Олександр Дубінський (законопроєкт 2713-2) запропонував збільшити ставку податку до 25% для всіх видів ігор, але взагалі не передбачив податок на дохід для казино.

А "слуга народу" Артем Дубнов (законопроєкт 2713-3) запропонував не оподатковувати доходи від азартних ігор, а залишити лише податок на прибуток.

Спільним у всіх перелічених законопроєктах є звільнення від оподаткування виграшів фізичних осіб в азартних іграх.

"Щедрий" компроміс

З огляду на такий різнобій думок профільний Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики (очолюваний "слугою" Данилом Гетманцевим) підготував "компромісну" редакцію – законопроєкт 2713-д.

У ньому пропонуються зменшені ставки податків на дохід, причому найбільше зниження пропонується для букмекерів – у 3,5 раза, з 18 до 5%. Майже втричі падає податок на дохід для лотерейників, і вони взагалі вивільняються від податку на прибуток. У півтора раза хочуть зменшити податок на дохід казино і трішки підняти для гральних автоматів.

"Але й це не головне. Насправді "компромісний" законопроєкт передбачає повне звільнення від податку на дохід усіх видів грального бізнесу до 2024 року (крім лотерей). І оподаткування доходів передбачено лише, якщо буде створена державна системи онлайн-моніторингу, яка фіксуватиме всі рухи грошей у гральних закладах", – зазначила Верцімаха.

У чому ризики

Автори "компромісного" законопроєкту в пояснювальній записці зазначили, що всі інші варіанти закону створюють зависоке податкове навантаження на гральний бізнес, що може відлякати інвесторів.

У Головному науково-експертному управлінні Ради заявили, що законопроєкти не містять обґрунтування пропонованих розмірів податкових ставок (тобто не зрозуміло, чому пропонується саме 18%, наприклад, а не 35% чи 5%)

Також експерти ВР повідомили про загрозу легалізації злочинних доходів і "мінімізації" податкових платежів, якщо буде підтримано повне скасування оподаткування виграшів громадян.

Окрім того, є ризик, що зниження податків не сприятиме притоку грошей у бюджет, а навпаки – зменшить податкові надходження.

"Судячи з таких азартно-податкових пристрастей і різноманіття думок парламентів, навряд чи найближчим часом це питання буде вирішено. А якщо й буде, то навряд чи на нашу користь. Адже лобістів інтересів маленьких українців тенденційно в нашому парламенті не вистачає", – підсумувала експертка.

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