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20 листопада • оновлено в 13:16
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Школа Зе-депутата: "слуги народу" відзвітували, скільки витратили

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Тижневий "курс молодого депутата", який партія "Слуга народу" влаштувала у Трускавці в серпні 2019 року, обійшовся в 11,2 млн гривень.

Про це йдеться у фінансовому звіті СН за третій квартал 2019 року, повідомляє LIGA.net. "5,8 млн гривень партія заплатила туристичній фірмі "Бальнео-Тур"за організацію семінару, а 1,9 млн гривень – за проживання в готелі", – сказано в публікації.

За семінар "макро- і мікроекономіка" Київська школа економіки (KSE) отримала від "Слуги народу" 2,1 млн гривень. Проїзд "слуг" на поїзді обійшовся в 145 тисяч гривень. Ще 1,2 млн гривень склав прибутковий податок, а 80 тисяч гривень – військовий збір.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на тижневому тренінгу в Трускавці майбутні народні депутати від "Слуги народу" обговорювали подальшу співпрацю в комітетах і вивчали особливості регламенту Верховної Ради.

У мережі опублікували фото нібито з тренінгу для майбутніх народних депутатів від президентської партії "Слуга народу" в Трускавці, на якому їм показують, що позначають кнопки, якими вони незабаром будуть голосувати у Верховній Раді.

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Автор
Андрій Довгань Андрій Довгань
Тема
Реформи Зеленського
Місце
Україна
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