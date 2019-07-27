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Без лікарняних, відпусток і податків: як наживається Glovo в Україні

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В Україні за короткий час служба доставки Glovo відкрила філії в низці великих міст.

Менеджери будують плани щодо захоплення ще одного ринку, а кур'єри обурюються через погані умови праці та зниження зарплат.

OBOZREVATEL розібрався, проти чого протестували українці і скільки заробляють кур'єри.

Робота "за бажанням": кур'єри поза законом

Десятки співробітників Glovo в Україні вийшли на акцію протестів. За прикладом колег із ЄС, вони почали вимагати справедливих зарплат. Мовляв, із 20 липня діє нова система нарахування бонусів, отримати "стару" зарплату стало складніше.

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У Glovo на акцію відповіли з комерційної точки зору. Словом, якщо не подобається, в будь-який момент можна відмовитися від роботи, а про всі зміни співробітників попереджали заздалегідь.

Хоча назвати кур'єрів співробітниками Glovo складно. За фактом, українець всього лише скачав додаток, пройшов тренінг і погодився з умовами співпраці. На постійну роботу ніхто не оформляє, лікарняні, відпустки, травми – не компенсує.

Glovo в Україні

Glovo в Україні

Щоб ресторану організувати власну службу доставки, доведеться наймати декілька кур'єрів. А ще компенсувати витрати на бензин, амортизацію авто (якщо працює на власному), платити за відпустку, лікарняні. Навіть за зарплати в 15 тис. грн "чистими", витрати підприємства лише на оплату праці становитимуть 21,2 тис. Якщо працює, наприклад, три кур'єри – це вже 62,4 тис. грн. А ще бензин. У такому випадку ресторану рентабельно утримувати свою доставку тільки за умови, що працює мережа закладів і є десятки, сотні замовлень на доставку.

Glovo ж своїх працівників не оформляє, податки за них не платить, із ресторанів і кафе бере до 30% за доставку їхніх страв, а ще стягує плату з клієнтів. У середньому за доставку доведеться заплатити 30 грн. А якщо хочете отримати товар із супермаркету або аптеки (а вони Glovo нічого не платять) доведеться віддати 60 грн.

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Наприклад, якщо зробити замовлення в ресторані на 600 грн, клієнтові доведеться заплатити приблизно 630 грн, Glovo отримає 210 грн, а кур'єру віддасть десь 45 грн (за відстані 5 км від ресторану до клієнта). У Києві за восьмигодинний робочий день сервіс обіцяє своїм кур'єрам заробіток приблизно 18 тис. грн.

Правда, все залежить від обраного транспорту. З автомобілем "чистого" прибутку залишиться менше, оскільки за бензин доведеться платити самостійно. Піші кур'єри можуть взяти менше замовлень і в основному користуються попитом взимку, а ось велосипедисти – оптимальний варіант. Вони беруть тільки найближчі замовлення, не платять за бензин і мають більше шансів для заробітку. Правда, 8 годин на день проводити на велосипеді – робота не з легких. А якщо потрапити під авто, впасти і зламати ногу – Glovo не зобов’язане нічого компенсувати.

Бонуси виплачують понад ставки за відпрацьовані години. Відпрацював 35 годин – отримав декілька тисяч понад прибутку. Також деякі клієнти можуть залишати чайові, правда, останнє – практика не особливо поширена.

Glovo

Glovo

HR-експерт Олександр Білоус пояснює: подібний сервіс – передусім можливість додаткового заробітку. Без офіційного працевлаштування, гарантій заробітку, компенсацій і будь-якого кар'єрного росту.

"Служби таксі, служби доставки – це порівняно нові явища на ринку праці. Сервіс поступово перетворюватиметься, компаніям легше мати службу таксі на аутсорсі, ніж утримувати своїх водіїв і авто. Простіше найняти служби доставки або клінінгову компанію, ніж мати в штаті прибиральницю і кур'єра. Такі реалії ринку. Інше питання, наскільки наше законодавство відповідає новим явищем. Трудовий кодекс застарів, звичайно, потрібно мати хоч якісь гарантії, платити податки. Це частина суспільного договору", – прогнозує аналітик.

Протести по всьому світу

Періодично на акції протесту виходять співробітники Glovo по всьому світу. Скрізь вимоги одні й ті самі – медична страховка, гарантії праці. Наприклад, у травні в Барселоні десятки співробітників компанії вийшли під офіс після того, як їхній колега загинув у ДТП.

У Glovo, як пишуть місцеві ЗМІ, погодилися на компенсацію родині. Але про те, щоб надавати співробітникам медичну страховку або офіційно працевлаштовувати їх, згідно з місцевим законодавством про працю, не має й мови.

До речі, в Україні служба доставки розвивається швидше, ніж у більшості інших європейських країн. Співробітник Glovo Ярослав розповів OBOZREVATELза декілька місяців роботи обіцяні в мережі 20 тис. грн йому заробити так і не вдалося. Однак, на 15-18 тисяч цілком можна "накатати".

"Провели тренінг, зареєструвався. Оператор підказує, якщо не туди їду. Перший день дуже важко. Другий день ще гірше, потім – жити можна. Все одно це ненадовго. Серпень – останній місяць. Потім буду міняти роботу. Влітку ще реально кататися на велосипеді, а взимку ходити по морозу – знущання. На машині ще нічого. Але тут питання: на таксі можна заробити в два-три рази більше, навіщо тоді водію Glovo? Про протести чув щось, але навіть не думав кудись приходити. Це тимчасова робота, не те, чим хочеться постійно займатися", – розповідає Ярослав.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Теми
Зарплати в Україні Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
зарплата робота
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