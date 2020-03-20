Скільки коштує мікрокредит, як можна платити і що таке реструктуризація: головне про миттєвих позики в Україні

Мікрокредитування в умовах світової кризи активно розвивається по всьому світу. Це невелика сума, яку можна отримати до зарплати, без довідок, поручителів, застави та довгих верифікації в банку.

OBOZREVATEL в рамках серії матеріалів про швидкі позики разом з компанією ШвидкоГроші відповідає на найпоширеніші питання про мікрокредитах в Україні.

Хто може дозволити собі кредит

Будь працюючий українець може дозволити собі взяти і вчасно погасити мікрокредит, розповідає директор ШвидкоГроші Олександр Холод. Найчастіше гроші позичають на один-два тижні. Наприклад, при сумі в 3,5 тис. Грн і з урахуванням затримки платежу на кілька днів, повернути доведеться близько 4 тис. 560 грн.

Це менше мінімальної зарплати. Тобто кожен працюючий українець може дозволити собі мікрокредит. "Ми видаємо тільки тим, хто працює (хоча довідка і не потрібна). Тим, у яких є трудовий дохід, у яких є з чого погашати кредит", – розповідає Холод.

Як можна платити

Всього є кілька способів оплати: у відділенні, де оформляли мікрокредит, на сайті МФО, в банку і за допомогою терміналів Easy Pay і Приватбанку. Правда, варто враховувати - якщо вибрати банк або термінал, доведеться також виплачувати і комісію за переказ. Більш того, такий переклад може проходити з затримкою.

Буває навіть так, що поки гроші дійдуть до кредитора, сума боргу вже збільшується через прострочення. "Ми пропонуємо користуватися нашим сайтом. Банками користується всього до 1% клієнтів", – пояснює Олександр.

Оформлення кредиту або розстрочки в Дніпрі

Що таке реструктуризація і як це працює

Реструктуризація – нова домовленість між кредитором і боржником. Найчастіше такий договір просить підписати сам клієнт, коли розуміє, що не може вчасно розплатитися.

А ось кредитор має право як відмовитися, так і погодитися реструктуризувати борг. "На практиці ми пропонуємо реструктуризацію, коли у клієнта вже велика прострочення, він хоче, але не може оплатити її відразу. І якщо є довіра, можемо зробити розстрочку і призупинити нарахування штрафних санкцій. В рамках реструктуризації домовляємося, скільки він оплачує, тоді додаткових відсотків і штрафних санкцій не буде ", – розповідає Олександр Холод.

Але якщо гроші не повертаються вчасно і договір реструктуризації порушується, то все пені і штрафи повертаються. Також не варто розраховувати, що кожному запропонують реструктуризацію.

Кому не дадуть реструктуризацію

Сподіватися на те, що зараз ви не будете платити, а потім вам реструктуризують кредит, не варто. Погана кредитна історія (тобто наявність прострочень) ще не говорить про те, що розстрочку вам не дадуть.

"Наша мета зробити з боржника в майбутньому нормального клієнта і зберегти репутацію клієнта і компанії. Коли складна ситуація і коли є діалог з обох сторін, ми можемо розглянути реструктуризацію", - розповідає Олександр Холод.

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