Українцям дозволять самим вибирати банк для зарплати: всі деталі важливого нововведення

Українцям дозволять отримувати зарплату на картку будь-якого зручного їм банку, а не лише того, у якому відкрито "зарплатний проєкт" їхньої фірми або організації.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook. За його словами, згідно із законом, працівники і зараз мають право самостійно обирати банк. Але на практиці їм найчастіше у цьому відмовляють, оскільки це незручно для бухгалтерів.

У Кабміні хочуть впровадити систему, яка дозволить українцям вільно обирати банки і при цьому не вимагатиме від бухгалтерів зайвої роботи.

"Працівник просто вказує бухгалтеру свій IBAN (номер рахунку, як у Європі, який в Україні було запроваджено цього року), а бухгалтер формує просту відомість для всіх працівників, незалежно від банку. А далі вже банк, який обслуговує підприємство, автоматично розкидує гроші, куди треба", – написав Дубілет.

За його словами, щоби проєкт запрацював, банкам потрібно буде зробити невеликі доопрацювання у своїх системах. Також, можливо, доведеться запустити гарячу лінію, куди українці зможуть скаржитися, якщо їм відмовляти у виборі банку.

Дубілет розраховує, що звільнити українців від "зарплатного рабства" вдасться вже у 2020 році.

Зарплата в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що в середу, 4 грудня, зареєструє законопроєкт, який спростить взаємодію з податковою.

У Кабміні оголосили про нову реформу держслужби. Цього разу йдеться про кол-центри та їхніх працівників.

Раніше міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет запропонував замінити захищені телефонні лінії спецзв'язку, якими користується уряд, додатком для смартфонів.

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