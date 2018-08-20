Скасування потягів у Москву: Україна втратить понад 1 млрд гривень

Пасажирські перевезення "Укрзалізниці" за московським напрямком щодня приносять їй прибуток у 5 млн грн, а за рік - 1,2 млрд гривень (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Таку суму державна компанія заробляє всього на 40 вагонах, які прямують за вказаним маршрутом, зазначив екс-керівник Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин в інтерв'ю телеканалу NewsOne.

Щоб порівняти тарифи на різні напрямки поїздів "Укрзалізниці", він навів приклад Ужгорода та Москви. Так, квиток за купейне місце від Києва до Ужгорода обходиться пасажирам у 570 грн при відстані у 837 км, а від української столиці до російської - у 3 670 грн при відстані у 857 кілометрів.

Кривопішин уточнив, що зараз з України в Москву їздить чотири потяги: 94 і 24 потяги з Одеси (16 і вісім вагонів), 6 потяг Київ - Москва (дев'ять вагонів) і 74 потяг Львів - Москва (сім вагонів).

"Якщо все докупи скласти, то це виходить лише 40 вагонів. Якщо все перемножити, то близько 5 млн грн щодня дає доходи "Укрзалізниці". Це високорентабельні, перевезення, що окупають себе. За рік "Укрзалізниця" за пасажирські перевезення отримала у 2017 році приблизно 4,2 млрд грн доходу. А на перевезенні у Москву ці 40 вагонів у цілому перевозять близько 500 тисяч пасажирів... Загалом у минулому році "Укрзалізниця", якщо відняти "Хьюндаї", то близько 30 млн перевезла. Так ось, 4 млрд грн дали 30 млн, а в цьому складова цих 40 вагонів на Москву дала 1,2 млрд гривень. Тобто, 30%", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що ініціює скасування залізничного сполучення з РФ, зокрема пасажирських поїздів, щоб убезпечити українців. Пізніше стало відомо про те, що відповідний документ вже направлений на розгляд Кабінету міністрів.