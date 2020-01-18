Скандальний забудовник Войцеховський знищив елітний маєток під Києвом: який він має вигляд

Скандальний київський забудовник Анатолій Войцеховський покинув елітну базу відпочинку "Натураліст". Раніше там відпочивали зірки, а зараз у мінізоопарку помирають тварини.

Установа була закрита 6 грудня 2019 року. Власник зібрав працівників і оголосив про банкрутство. Людям він порадив їхати на заробітки в Польщу, йдеться в матеріалі "Ліга. Бізнес".

"Натураліст" Войцеховського funtime.kiev.ua

До цього "Натураліст", розташований за 40 км від Києва в мальовничих краях селища Красне-1, вважався одним із найпрестижніших місць відпочинку. За озером вишикувалися ресторан, тризірковий готель і масивна триповерхова будівля. Раніше в ній був зоопарк: фазани, індики, пухнасті півні, поні й навіть левеня з ланню.

Поруч зі звіринцем – стайня. Тут можна було замовити кінну прогулянку верхи або на кареті. Гордістю комплексу були снігова траса завдовжки 350 метрів і відкритий басейн.

"У кращі часи в "Натуралісті" можна було зустріти зірок українського шоубізнесу – Тіну Кароль, яка каталася на лижах, Катерину Осадчу з чоловіком Юрієм Горбуновим у кінному екіпажі, розповідає Олена Паращак, колишня кухарка ресторану "Натураліст". Інструкторка з верхової їзди Валерія Ставцева згадує, що навчала триматися в сідлі співака Женю Галича, представника України на Євробаченні-2017. На території комплексу тривали зйомки шоу "Майстер Шеф", – йдеться в публікації.

Анатолій Войцеховський ТСН

Комплекс був неформальною резиденцією Войцеховського. Також у ньому проводилися ділові зустрічі й переговори. Після одних таких посиденьок на літній терасі виявили спортивну сумку, набиту пачками валюти.

Колишні співробітники припускають, що бізнес Войцеховського занепав через помилки в управлінні й проблеми з фінансуванням. У 2018 році в зоопарку почали помирати тварини. Коней, які були куплені "для понтів" перед гостями, годували відходами з кухні. Згодом почали гинути й вони.

Кінний клуб у комплексі "Натураліст" Турправда

"За шість років персонал скоротився увосьмеро – з 80 до 11 осіб. Для обслуговування не вистачало вільних рук. Керівники змінювалися ледь не щомісяця, згадують колишні працівники. Ситуація впливала на потік туристів. Ті скаржилися на якість послуг, їжі, температуру в номерах. Доходило до того, що вони знаходили в зоопарку трупи декоративних птахів і білок", – розповідають автори статті.

Кінь у стайні "Натураліста" Євген Прокопенко / Facebook

На початку листопада 2019 року через борги в частині бази – стайні, зоопарку та ресторані – відрізали світло й воду.

База відпочинку "Натураліст" Booking.com

Після закриття комплекс кілька разів намагалися пограбувати місцеві жителі. Але їх зупинила охорона – працівники "Натураліста", які ще там залишилися.

База відпочинку "Натураліст"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 1 квітня 2019 року збиралися відключити електроенергію в скандально відомому ЖК Mega City забудовника Анатолія Войцеховського.

Серед тисяч постраждалих від дій скандального забудовника Анатолія Войцеховського виявилися й жителі сусідніх будинків. Так, у 2004 році через розпочате за сусідством будівництво висотки почав руйнуватися будинок №20 на вулиці Бахмацькій у Святошинському районі Києва.

У 2016 році OBOZREVATEL повідомляв, що фірми скандального київського забудовника Анатолія Войцеховського, незважаючи на його арешт і утримання в СІЗО, продовжують будівельні роботи на низці об'єктів у столиці та за її межами в Київській області.

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