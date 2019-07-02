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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Скандальний кандидат від "Слуги народу": живе у Австрії і веде бізнес із другом Путіна

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Кандидат у депутати від пропрезидентської партії "Слуга народу" Андрій Холодов (№22), за інформацією ЗМІ, вже тривалий час не проживає на території України.

Порушуючи закон, партія пропустила скандального кандидата до списку, а прикордонники ігнорують запити від журналістів про те, скільки часу кандидат провів за кордоном.

Журналіст і адвокат Олексій Шевчук звернувся до Державної прикордонної служби із проханням роз'яснити, чи перебував Холодов за кордоном більш ніж 180 днів за рік або ж довше трьох місяців поспіль.

Скандальний кандидат від "Слуги народу": живе у Австрії і веде бізнес із другом Путіна

Річ у тім, що згідно із законом балотуватися у народні депутати можуть ті українці, які постійно проживають на території країни. У випадку ж із Холодовим, згідно з інформацією з численних непов'язаних між собою джерел, майбутній депутат вважає за краще жити в Австрії.

Андрій Холодов

Андрій Холодов

Багнет

Так, за інформацією ЗМІ, Андрій Холодов постійно проживає в одному з елітних районів Відня. Більше того, як з'ясував OBOZREVATEL, згідно з даними місцевої Торгово-промислової палати, на його дружину в цьому місті зареєстрована компанія Solomia Trading GmbH. Вона розташована неподалік від Будинку музики у Відні в одному з дорогих районів.

Скандальний кандидат від "Слуги народу": живе у Австрії і веде бізнес із другом Путіна

Однак українські контрольні органи зазначені факти ігнорують. Більше того, прикордонники не відповідають на офіційні запити з проханням відповісти: скільки днів у році Холодов перебував за кордоном. В результаті представники нової партії, яка цілком скоро може стати правлячою, вже із самого початку порушують основний закон — Про вибори народного депутата.

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Ланцюжок номерів і однакових адрес пов'язує бізнес Холодова із партнерами кума президента РФ Віктора Медведчука і його дружиною. Одна з компаній належать кандидату від "Слуги народу" — ТОВ "Фаворит-М" — зареєстрована у Києві, по вул. М. Грушевського, будинок 28/2. За цією адресою зареєстровано ще кілька фірм: ГО "Фуд Арт Груп", "Партнер-Капітал Плюс", "Інтертрансгал" і "Джако Технолоджи Україна". Причому при реєстрації "Партер-Капітал Плюс" і "Ітергатрансгал" вказали той самий номер телефону (0442537635), що і в компанії "Фуд Арт Груп". Швидше за все, зазначені адреси, як і номери телефонів, використовували лише при реєстрації і для отримання пошти.

Скандальний кандидат від "Слуги народу": живе у Австрії і веде бізнес із другом Путіна

Скандальний кандидат від "Слуги народу": живе у Австрії і веде бізнес із другом Путіна

Скандальний кандидат від "Слуги народу": живе у Австрії і веде бізнес із другом Путіна

Скандальний кандидат від "Слуги народу": живе у Австрії і веде бізнес із другом Путіна

OBOZREVATEL зателефонував за номером, який є контактним відразу у трьох компаніях, проте співрозмовник відмовився спілкуватися, а на запитання, чи належить цей номер офісу однієї з фірм, повісив трубку. Що цікаво, у "Джако Технолоджи Україна" при реєстрації вказали той самий номер, що і "Укрбудтрестсервіс", засновником якої є В'ячеслав Михайлович Черепаня. У нього відразу кілька фірм у спільній власності із дружиною Медведчука. При цьому характерно, що "Джако Технолоджи Україна" зареєстрована у Києві, а "Укрбудтрестсервіс" — у Вишгороді.

До прохідної частини списку "Слуга народу" взяли не просто одіозного підприємця, якого пов'язують із тютюновими кіосками, бізнесом "друга Путіна", але і фактично постійного жителя іноземної держави.

У ЗМІ Холодова охрестили "королем тютюнових кіосків". За даними джерел, "там цілковитий набір: ліві чеки, ухилення від податків". Також, за інформацією журналістів, член "Слуги народу" причетний до рейдерського захоплення заводу "Ефкон" у 2012 році.

Бізнес-партнер Холодова Леся Василівна Васильченко є власницею ТОВ "Тютюн Індастріал ЛТД". Разом із Шаховською вони є власниками ТОВ "Апартмент Білдінг ЛТД".

Чи пропустить президентська партія такого кандидата, і чи буде реакція ЦВК — залишається питанням. Тим часом OBOZREVATEL почав розслідування майна Андрія Холодова за кордоном, його бізнес-зв'язків і обставин потрапляння до списку партії "Слуга народу". Також ми звертаємося до СБУ, НАБУ, ЦВК і особисто до Володимира Зеленського та Івана Баканова із проханням з'ясувати, з яким бізнесом пов'язаний майбутній депутат і чи легально він став кандидатом.

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Автор
ObozrevatelObozrevatel
Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Какая же мерзость этот скот ЗЕ и его позорная банда!
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D SS
D SS
Банда Зе только придя к власти свою деятьльность начала с нарушения Конституции и законов Украины.
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