Скандальні забудовники виграли тендер на 4-му енергоблоці ЧАЕС

Тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м енергоблоком ЧАЕС виграла фірма "Укрбудмонтаж", яка належить родині скандальних забудовників Максима і Мирослава Микитасів.

Про це повідомляють "Наші гроші", посилаючись на результати електронних закупівель у системі "Прозорро".

Згідно з тендером, до кінця 2023 року компанія "Укрбудмонтаж" має демонтувати нестабільні конструкції об'єкта "Укриття", які розташований над блоком №4 під насунутою на нього в листопаді 2016 аркою Нового безпечного конфайнмента (НБК), в частині "раннього" демонтажу.

Підсумкова ціна угоди виявилася на 19% нижчою за очікувану вартість закупівлі в 2,55 млрд грн. Але оскільки проектування замовляють разом із роботами "під ключ", підсумкова відомість ресурсів і кошторис не опубліковані. Це не дозволяє порівняти ціни будівельних матеріалів і обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Раніше державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" публікувало відео, як буде відбуватися процес демонтажу (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Видання повідомляє, що власницею "Укрбудмонтажу" є дружина президента компанії "Укрбуду" і ексдепутата Київради від "УДАРу" Максима Микитася – Наталія.

"Наші гроші" допускають, що тендер пройшов не зовсім прозоро. Так, єдиним конкурентом було ТОВ "ЮТЕМ-Інжиніринг", який попросив за роботи 2 млрд 105 млн гривень. Водночас "ЮТЕМ-Інжиніринг" теж пов'язана із сім'єю Микитасів.

"Ця фірма і корпорація "Укртрансбуд" є співзасновниками ТОВ "Будівельна Компанія "Адамант" зі складу корпорації "Укрбуд", діяльність якої контролює Микитась", — йдеться в матеріалі.

За даними ресурсу, корпорацію "Уктрансбуд" не допустили до аукціону через недоліки в документах, а ТОВ "Менеджмент Енерго" — через відсутність будь-яких файлів у тендерній пропозиції. Ще один конкурент — "Київметробуд" — на день запізнився з оскарженням дискримінаційних вимог тендеру. Йшлося про досвід будівельно-монтажних робіт із об'єкта будівництва класу наслідків СС3 або будівництва/реконструкції об'єктів V категорії складності в умовах дії джерел іонізуючого випромінювання на суму не менше 20% очікуваної вартості (509,48 млн грн.).

Як пишуть "Наші гроші", такі обмеження Антимонопольний комітет із досить високою ймовірністю доручив би прибрати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, будівельна корпорація "Укрбуд" фігурувала в багатьох скандалах і має ознаки піраміди. Масова забудова відбувається завдяки постійним внесками нових інвесторів і сумнівним тендерам.

14 травня до посадових осіб "Укрбуд девелопмент" із обшуками приходили співробітники НАБУ. Слідча дія санкціонована і проводиться в рамках розслідування корупційної схеми з нерухомістю, у результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активів на суму 81,6 млн гривень.

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