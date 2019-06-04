Скандальне рішення: банкіра, якого звинуватили у крадіжці 100 млн, випустили під "чесне слово"

Екс-заступник голови правління державного "Укргазбанку" Олексій Омельяненко вийшов на волю. Банкіру, якого звинуватили у розкраданні 100 млн грн, змінили запобіжний захід. Якщо раніше з нього вимагали велику заставу, тепер — відпустили під особисте зобов'язання. При цьому сумнівне рішення ухвалив скандальний Печерський суд.

OBOZREVATEL з'ясував, як проходить одна з найскандальніших справ банківського сектора і чи варто чекати на справедливе рішення.

Головне:

Омельяненко, згідно з версією слідства, винен у розкраданні з держбанку щонайменше 100 млн грн;

банкіру довгий час не висували звинувачення, він займався політикою, витрачав гроші на релігію;

лише у 2019-му Олексій Омельяненко потрапив під варту за розкрадання, які він скоїв ще у 2010-му;

суди декількох інстанцій ухвалили рішення залишити екс-заступника голови держбанку під вартою із правом внести заставу у розмірі 90 млн грн;

за кілька днів після того, як запобіжний захід продовжили, інша суддя Печерського суду Світлана Смик випустила Омельяненка "під чесне слово", не вилучивши його закордонний паспорт.

Схема виведення коштів: як заробляли на держбанку

Олексій Омельяненко разом зі спільниками із 2008-го по 2010 роки вивів з державного банку близько 100 млн грн. За "старим" курсом це близько $13 млн. Працюючи у фінустанові заступником голови, банкір домовився з директором одного з департаментів банку і почав видавати кредити своїм же фіктивним фірмам, йдеться в обвинувальному акті Генпрокуратури.

Це одна з найпростіших схем вимивання коштів. Омельяненко давав собі ж самому кредити, отримані гроші відразу ж виводив, а борг, зрозуміло, не повертав. В результаті державний банк, а разом з ним і його вкладники, втратили десятки мільйонів гривень.

Олексій Омельяненко

Наприклад, фірма, яка за версією слідства належала Омельяненку, "Укрконцепт" заборгувала "Укргазбанку" 127,5 млн грн! Але на цьому працівники держустанови не зупинилися.

Також Омельяненко, як повідомляють у Нацполіції, за рахунок банку оплачував оренду приміщень, якими фінансова установа не користувалася, і платив фіктивним фірмам за ремонт у них. "Шляхом перерахування коштів за оренду приміщень, якими фактично банк не користувався, і проведення в них ремонту на рахунки заздалегідь створеного підконтрольного підприємства було переказано 39 млн грн", — йдеться у повідомленні Нацполіції.

Олексій Омельяненко довгий час користувався авторитетом і в політичних, і в релігійних колах. Він був членом на той час правлячої "Партії регіонів", організував громадську організацію "День Хрещення Русі", жертвував великі суми православній церкви на той час Московського патріархату (нині Російська православна церква в Україні). На сайті патріархату розміщували хвалебні матеріали на адресу Омельяненка, але після скандалу з розкраданням коштів всі згадки видалили.

сайт ПЦУ

Щоправда, окремі священнослужителі РПЦ в Україні навіть після арешту Омельяненка продовжили молитися за його звільнення. І недарма. Печерський районний суд, який і до цього вирізнявся суперечливими рішеннями, 3 червня змінив запобіжний захід. Якщо раніше банкір мав виплатити заставу у розмірі понад 90 млн грн (сума дорівнює масштабам розкрадань), то зараз його відпустили просто "під чесне слово".

При цьому Омельяненко пообіцяв попереджати, якщо змінюватиме місце проживання або роботи, і не спілкуватися зі свідками у своїй же справі. Таке рішення ухвалила суддя Світлана Смик. Що цікаво, ще 30 травня її колега заставу продовжила, проте Смик ухвалила інше рішення.

Сумнівне рішення: чи варто очікувати правосуддя

Печерський суд не просто відпустив банкіра, але навіть не зобов'язав його не залишати країну, не вилучив на зберігання його паспорти, не видав електронний браслет. Тобто Олексій Омельяненко, маючи фінансову можливість, може будь-якої миті просто виїхати з країни.

Крім того, суддя Смик, згідно із нормами закону, взагалі не мала розглядати зміну запобіжного заходу. Так, кілька днів тому інша суддя ухвалила рішення продовжити запобіжний захід у вигляді застави. Нові обставини з того часу не з'явилися (в будь-якому разі адвокат Омельяненка їх не надав), тому Смик, відповідно до закону, мала залишити питання без розгляду.

Світлана Смик відома завдяки цілій низці резонансних справ. Саме вона ухвалювала рішення щодо "газової справи" нардепа-втікача Олександра Онищенка (тоді Спеціалізована антикорупційна прокуратура зажадала її відводу), вона ж ухвалила рішення заарештувати нафтопродукти іншого олігарха, що втік і переховувався, вже після їхньої реалізації.

Тепер же, маючи практично необмежені матеріальні ресурси і фактично здобувши волю, Олексій Омельяненко має всі можливості не лише виїхати з країни і уникнути правосуддя, але і вплинути на хід справи. І поки судова реформа не доведена до кінця, а судді продовжують ухвалювати рішення на користь конкретних сторін, а не керуючись законом, питання про те, наскільки об'єктивно судитимуть екс-керівника держбанку залишається відкритим.

Довідка OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!