Скандал в НБУ: голову Ради звинуватили в політичних іграх

У Нацбанку звинуватили голову Ради НБУ Богдана Данилишина, який днями розкритикував правління за серйозні помилки, в політичній вмотивованості.

Про це заявив голова НБУ Яків Смолій, повідомили на сторінці Нацбанку в Facebook. За його словами, непослідовність Ради і відсутність єдиної позиції у його членів викликають багато питань.

"Чому висновки, які фігурують у рішеннях Ради НБУ, не відповідають стратегічним пріоритетам, які та ж Рада встановлює для НБУ? Чому частина Ради НБУ наполегливо "проштовхує" у рішення колегіального органу оціночні судження замість обговорення їх під час фахових економічних дискусій? Чому Рада НБУ ігнорує довгостроковий ефект, який політика НБУ має на економіку, та фокусується на короткострокових наслідках всупереч економічній логіці? Я бачу лише одну відповідь на всі три питання – політична вмотивованість окремих членів Ради НБУ", – заявив Смолій.

Звинуватив НБУ в корупції

У відповідь Данилишин в Facebook написав, що публічна активність правління НБУ з дискредитації Ради НБУ є спробою відволікти увагу громадськості від фактів корупції в НБУ, які розслідуються правоохоронними органами.

"Аномальна публічна активність Правління по дискредитації Ради НБУ, яку ви зараз спостерігаєте, – це не просто погані відносини "між Смолієм і Данилишиним", чи боротьба за те, щоб Рада НБУ врешті-решт стала впливати на стратегічні аспекти роботи НБУ як це і передбачено законом, а це спроба дискредитувати голову Ради НБУ та наших окремих членів до того, як інформація про причетність окремих членів Правління НБУ до можливих фактів корупції, в тому числі - політичної, стане публічною", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правління Національного банку України у четвер, 12 грудня, ухвалив рішення знизити облікову ставку на два відсотки – з 15,5 до 13,5% річних. Це рішення призведе до здешевлення кредитів (приблизно на 70% від зниження облікової ставки).

Рада Національного банку України визнав неефективною діяльність правління регулятора в частині формування та реалізації валютно-курсової політики в 2019 році.

Глава Ради НБУ Богдан Данилишин звинуватив правління Нацбанку в серйозні помилки при складанні прогнозів. Більш того – він запідозрив його в умисному гальмуванні української економіки.

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