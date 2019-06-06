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Скандал зі схемами "Укравтодору": з'явилася відповідь

1.3тЧитати матеріал російською

В "Укравтодорі" назвали позитивний лист-відгук від балансоутримувача, який несе відповідальність за дорогу, справедливою умовою для підрядника, який бере участь у тендері.

Відповідне повідомлення опубліковане прес-службою компанії на сторінці в Facebook. Заяву заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Максима Нефьодова про нову схему "Укравтодору", після якої і піднявся громадський резонанс, при цьому назвали маніпуляцією на темі прозорості закупівель.

"Не втомлюємося повторювати непосвяченим і деструктивно налаштованим людям, так само, як і наші колеги з інших відомств державного сектора, ми продовжуємо крок за кроком змінювати галузь", – відповіли в компанії.

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Ілюстрація. Ремонт доріг

Ілюстрація. Ремонт доріг

Прес-служба підкреслила, що що Державне агентство автомобільних доріг України діє "виключно в рамках чинного законодавства, всі тендери проводяться на PROZORRO, умови відповідають законам конкуренції на ринку".

"Лист-відгук при проведенні тендеру потрібен від балансоутримувача, адже тільки балансоутримувач може дати об'єктивну оцінку про стан об'єкта після проведення ремонту в межах гарантійних термінів. І тільки балансоутримувач несе за неї відповідальність", – пояснюється в повідомленні.

Нагадується, що балансоутримувачем доріг, відповідно до Закону України "Про автомобільні дороги", є органи місцевого самоврядування, ОДА та служби автомобільних доріг в областях.

"У цих питаннях нам ніхто не може дорікнути. У більшості випадків нарікання, які з'являються в соцмережах, несуть деструктивний характер", – заявили в "Укравтодорі".

Скандал зі схемами "Укравтодору": з'явилася відповідь

facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у минулому році на ремонт доріг було виділено понад 45 млрд гривень. При цьому державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

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Теми
Ремонт дорігДороги в Україні
Місце
Україна
Тег
Укравтодор
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