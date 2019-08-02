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Скандал довкола "Ощадбанку": главою без конкурсу призначили друга Яценюка

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Наглядова рада державного "Ощадбанку" продовжила контракт голові правління Андрію Пишному ще на 5 років. Водночас цю новину у фінансовій установі замовчали. Конкурс на посаду Пишного, з яким закінчувався контракт, вирішили не проводити.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел. Андрій Пишний – близький друг колишнього прем'єра Арсенія Яценюка. Вони познайомилися в 1991-му (разом навчалися у Чернівецькому державному університеті).

Відтоді між політиком і банкіром зав'язалася дружба. Разом із експрем'єром і скандальним нардепом Андрієм Іванчуком (про схеми члена команди Яценюка можна прочитати тут) Пишний працював у фірмі "Юрка-Аудит". А в 2010-му банкір на декілька років очолив комітет партійного контролю "Фронту змін" Арсенія Яценюка.

В "Ощадбанку" Андрій Пишний особливими досягненнями не відзначився. Незважаючи на конкурентну переваги банку (його використовують для виплат пенсій, монетизації субсидій) і особливі умови (Фонд гарантування вкладів тільки "Ощаду" страхують всю суму депозиту, а не тільки 200 тис. грн), у фінансової установи є низка проблем.

"Ощадбанк" примудрився показати найнижчий показник рентабельності капіталу – 0,6% за найвищого рівня проблемних кредитів – 63%. Для порівняння, прибутковість на капітал "Укргазбанку" (також є державним) у 2018 році становила 13,5%, а "Приватбанку" – 46,5%.

Андрій Пишний

Андрій Пишний

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"Кредити без вашого відома": як "Ощадбанк" обманює українців

Клієнти "Ощаду" скаржаться на недоліки в роботі. Наприклад, банківський рахунок у них прикріплений до терміну дії картки. І коли той закінчується, клієнтів змушують відкривати нові рахунки, а не прив'язати його до нової картки.

І незважаючи на всі проблеми, Наглядова рада без будь-якого конкурсу ухвалила рішення продовжити роботу менеджера. До речі, тільки у двох із восьми членів ради є реальні досягнення у фінансовий сфері. Про решту, в основному іноземців, нічого не відомо. Щодо їхньої роботи немає згадок у ЗМІ та інтернеті ні в рідних країнах, ні в Україні.

До речі, варто зазначити, що скандали навколо Наглядових рад із іноземців вже виникали з держбанками. Так, головою Наглядової ради "Укрексімбанку" призначений відомий у вузьких колах Торстен Пауль. Банкір працював у сфері управління ризиками при Volksbank і Deutsche Bank, а з 2017 року був головою ради директорів Банку РБК у Казахстані.

Як заявляють у ЗМІ, Пауль співпрацював із сином прем'єр-міністра Миколи Азарова, який втік із країни, Олексієм і олігархом Сергієм Курченком.

Керував австрійською компанією GEOLOG Oil&Gas Trading GmbH (зареєстрована у Відні за адресою бізнесів Азарова і Курченка), яка поставляла пальне на німецькі заправки Sparschwein Gas Сергія Курченка.

Насправді ця структура, якій в кінці 2012 року відійшов цілісний майновий комплекс "Дніпрошини", була близька до "дочки" групи Raiffeisen – австрійської інвестиційної фірмі Perun Capital. Глава останньої Торстен Пол був офіційним представником власника 100% акцій "ІНТЕРМІКРО Дельта, Інк" – кіпрської компанії Marmolada Investments, і в 2013-2014 роках "наглядав" за українським шинним активом на посаді заступника його гендиректора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні навіть після масштабної чистки фінансового сектора, ще щонайменше 15 банків працюють за нежиттєздатною моделлю, а проблеми є у 26 фінустанов. Найбільше – у Вернум Банк, БМ Банк, Місто Банк і ВТБ. Значна їхня частина вже перебуває в процесі ліквідації.

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Тема
Банківська система
Місце
Україна
Теги
"Ощадбанк" скандали
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Serov Oleg
Serov Oleg
"пуля в лоба" еще вернется на вершину...
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