Як українців дурять в мережі: платити доводиться більше

Інтернет-магазини активно використовують "пастки", які підштовхують відвідувачів до покупки за повну вартість або на менш вигхідних умовах.

До таких висновків прийшли учасники дослідження з Прінстонського університету і Університету Чикаго, повідомляє "Економічна правда". Вони проаналізували близько 11 тис торгових майданчиків і з'ясували, що існує щонайменше 15 прийомів, за допомогою яких покупців вводять в оману.

Як сказано в матеріалі, власники інтернет-магазинів вибирають такий дизайн сайту, який примушує покупців здійснювати певні дії або прямо їх обманює. Кінцева мета - зробити так, щоб покупці ненавмисно приймали потенційно шкідливі для себе рішення. Далі - список найпоширеніших "пасток".

На першому місці за популярністю серед власників інтернет-магазинів виявився метод маніпуляції за допомогою повідомлення про брак товару. Подібні повідомлення були виявлені на 35% сайтах з 1254, які потрапили в дослідження.

На другому місці - таймер зворотного відліку, який повідомляє про швидке закінчення акції. Такий метод використовує 21% інтернет-магазинів.

На третьому місці - повідомлення про активність інших користувачів на сайті. Метод присутній на 16% торгових майданчиків. Користувачі мимоволі починають орієнтуватися на те, який вибір зробили інші клієнти інтернет-магазину.

Приклад сторінки, де видно, що робили інші користувачі epravda.com.ua

На четвертому місці - маніпулятивні фрази, що викликають негативні емоції. Наприклад - сором, коли покупцеві пропонують або негайно скористатися знижкою, або піти, вибравши варіант: "Куплю пізніше за повну вартість".

Опція відключення спливаючого вікна оформлена так, щоб покупець купив товар epravda.com.ua

Фрази змушують покупця відмовитися від певного вибору. Використовують 10% інтернет-магазинів.

На п'ятому місці - повідомлення про обмеженому часі дії знижки. Використовують 5% сайтів. Часто такі з'являються без зазначення конкретного терміну, що створює у користувачів невизначеність.

Покупки в інтернеті

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