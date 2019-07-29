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Як українців дурять в мережі: платити доводиться більше

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Інтернет-магазини активно використовують "пастки", які підштовхують відвідувачів до покупки за повну вартість або на менш вигхідних умовах.

До таких висновків прийшли учасники дослідження з Прінстонського університету і Університету Чикаго, повідомляє "Економічна правда". Вони проаналізували близько 11 тис торгових майданчиків і з'ясували, що існує щонайменше 15 прийомів, за допомогою яких покупців вводять в оману.

Як сказано в матеріалі, власники інтернет-магазинів вибирають такий дизайн сайту, який примушує покупців здійснювати певні дії або прямо їх обманює. Кінцева мета - зробити так, щоб покупці ненавмисно приймали потенційно шкідливі для себе рішення. Далі - список найпоширеніших "пасток".

На першому місці за популярністю серед власників інтернет-магазинів виявився метод маніпуляції за допомогою повідомлення про брак товару. Подібні повідомлення були виявлені на 35% сайтах з 1254, які потрапили в дослідження.

На другому місці - таймер зворотного відліку, який повідомляє про швидке закінчення акції. Такий метод використовує 21% інтернет-магазинів.

На третьому місці - повідомлення про активність інших користувачів на сайті. Метод присутній на 16% торгових майданчиків. Користувачі мимоволі починають орієнтуватися на те, який вибір зробили інші клієнти інтернет-магазину.

Приклад сторінки, де видно, що робили інші користувачі

Приклад сторінки, де видно, що робили інші користувачі

epravda.com.ua

На четвертому місці - маніпулятивні фрази, що викликають негативні емоції. Наприклад - сором, коли покупцеві пропонують або негайно скористатися знижкою, або піти, вибравши варіант: "Куплю пізніше за повну вартість".

Опція відключення спливаючого вікна оформлена так, щоб покупець купив товар

Опція відключення спливаючого вікна оформлена так, щоб покупець купив товар

epravda.com.ua

Фрази змушують покупця відмовитися від певного вибору. Використовують 10% інтернет-магазинів.

На п'ятому місці - повідомлення про обмеженому часі дії знижки. Використовують 5% сайтів. Часто такі з'являються без зазначення конкретного терміну, що створює у користувачів невизначеність.

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Мільйони фальшивок в Україні: підробки збувають у магазинах і терміналах

Покупки в інтернеті

Покупки в інтернеті

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Тема
Торгівля в інтернеті
Місце
Україна
Теги
інтернет-магазини хитрощі продавців
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Dell Alex
Dell Alex
Нет, ну почему не развести дураков? Без лоха и жизнь плоха )) Если они настолько тупые, что не в состоянии думать своей головой - путь платят )))
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