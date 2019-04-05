Штрафів немає: справу про монополізм Фірташа затягнули на два роки

Антимонопольний комітет України вже два роки не штрафує групу OstChem олігарха Дмитра Фірташа за монополізм на ринку добрив.

"Сьогодні справа OstChem перебуває на розслідуванні в голови АМКУ. Рішення по цій справі не прийнято, проект рішення на засідання АМКУ не виносився", – повідомила державна уповноважена комітету Агія Загребельська, передають "Наші гроші".

За її словами, влітку минулого року керівник відомства Юрій Терентьєв змінив державного уповноваженого, відповідального за розслідування у справі щодо зловживання монопольним становищем учасників групи Фірташа, взявши справу під власний контроль.

Зокрема, йдеться про справу проти компаній"Азот", "Сєвєродонецьке об’єднання Азот", "Рівнеазот", а також "НФ Трейдінг Україна" із групи OstChem щодо зловживання монопольним становищем через встановлення необґрунтовано завищених цін на всі види азотних добрив.

У березні АМКУ направив відповідачам проект попередніх висновків і анонсував, що рішення найближчим часом буде винесено на засідання комітету.

Відомство встановило, що монополіст умисне знижував рентабельність заводів, а у 2015 році в рамках однієї групи суб’єктів господарювання спостерігалося штучне завищення вартості сировини та, відповідно, витрат підприємства-виробника.

"У 2015 році ПАТ "Азот" та ПАТ "Рівнеазот" здійснювали взаємні поставки за цінами, що перевищували (до 57%) граничний рівень цін, встановлений НКРЕ", – йшлось у документі.

Однак станом на квітень 2019 року рішення про покарання компаній Фірташа на розгляд комітету так і не було винесено.

Дмитро Фірташ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фірташа затримали 12 березня 2014 року у столиці Австрії за запитом ФБР США і помістили до слідчого ізолятора.

Однак уже 21 березня Фірташа звільнили під рекордну заставу 125 млн євро, гроші для якої, за даними джерела OBOZREVATEL, були внесені російськими бізнесменами Аркадієм і Борисом Ротенбергами, котрі вважаються близькими до Кремля.

У грудні 2017 року Апеляційний суд Відня відмовив у екстрадиції українського олігарха в Іспанію.

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