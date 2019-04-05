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Штрафів немає: справу про монополізм Фірташа затягнули на два роки

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Антимонопольний комітет України вже два роки не штрафує групу OstChem олігарха Дмитра Фірташа за монополізм на ринку добрив.

"Сьогодні справа OstChem перебуває на розслідуванні в голови АМКУ. Рішення по цій справі не прийнято, проект рішення на засідання АМКУ не виносився", – повідомила державна уповноважена комітету Агія Загребельська, передають "Наші гроші".

За її словами, влітку минулого року керівник відомства Юрій Терентьєв змінив державного уповноваженого, відповідального за розслідування у справі щодо зловживання монопольним становищем учасників групи Фірташа, взявши справу під власний контроль.

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Зокрема, йдеться про справу проти компаній"Азот", "Сєвєродонецьке об’єднання Азот", "Рівнеазот", а також "НФ Трейдінг Україна" із групи OstChem щодо зловживання монопольним становищем через встановлення необґрунтовано завищених цін на всі види азотних добрив.

У березні АМКУ направив відповідачам проект попередніх висновків і анонсував, що рішення найближчим часом буде винесено на засідання комітету.

Відомство встановило, що монополіст умисне знижував рентабельність заводів, а у 2015 році в рамках однієї групи суб’єктів господарювання спостерігалося штучне завищення вартості сировини та, відповідно, витрат підприємства-виробника.

"У 2015 році ПАТ "Азот" та ПАТ "Рівнеазот" здійснювали взаємні поставки за цінами, що перевищували (до 57%) граничний рівень цін, встановлений НКРЕ", – йшлось у документі.

Однак станом на квітень 2019 року рішення про покарання компаній Фірташа на розгляд комітету так і не було винесено.

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фірташа затримали 12 березня 2014 року у столиці Австрії за запитом ФБР США і помістили до слідчого ізолятора.

Однак уже 21 березня Фірташа звільнили під рекордну заставу 125 млн євро, гроші для якої, за даними джерела OBOZREVATEL, були внесені російськими бізнесменами Аркадієм і Борисом Ротенбергами, котрі вважаються близькими до Кремля.

У грудні 2017 року Апеляційний суд Відня відмовив у екстрадиції українського олігарха в Іспанію.

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Місце
Україна
Тег
Антимонопольний комітет України
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