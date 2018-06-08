Штрафи, пеня і борги сусідів: стало відомо, коли на українців чекає "комунальний сюрприз"

Верховна Рада України відтермінувала строки введення в дію закону "Про житлово-комунальні послуги" до 1 травня 2019 року.

За прийняття відповідного законопроекту №8424 в цілому проголосували 242 депутата при мінімально необхідних 226. Про це повідомляє "Укрінформ".

Ухвалення законопроекту дозволить продовжити перехідний період між прийняттям нового законодавства в житлово-комунальній сфері донабуття ним чинності. Такий перехідний період має бути достатнім для виконавчої влади, щоб затвердити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації Законів України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" та "Про житлово-комунальні послуги". Також документ забезпечить стабільне функціонування суб'єктів господарювання, виконавців житлово-комунальних послуг, дозволить знизити соціальну напруженість до моменту повного введення в дію Закону "Про житлово-комунальні послуги" та укладення договорів про надання відповідних послуг відповідно до цього Закону.

Парламент визначив, що норми про відповідальність за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг вводяться в дію з 1 травня 2019 року, а не з 1 січня 2019 року, як визначено законом. Також були підтримані пропозиції, озвучені віце-прем'єр-міністром - міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадієм Зубко в частині соціального захисту населення, яке користується пільгами і отримує житлові субсидії.

При цьому встановлено, що при відшкодуванні витрат оператора зовнішніх інженерних мереж, пов'язаних з установкою, обслуговуванням і заміною вузлів комерційного обліку, споживачам комунальних послуг і власникам (співвласникам) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та / або гарячого водопостачання у відповідному будинку, які сплачують внески за установку, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, надаються пільги та субсидії.

Пільги та субсидії для відшкодування витрат по оплаті послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надаються до дати вступу в силу договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що у всіх українських багатоповерхівках встановлять лічильники на тепло, холодну і гарячу воду. Йдеться про будинкових лічильниках, саме за їхніми показниками і доведеться оплачувати комуналку. Відповідно до прийнятого закону "Про комерційний облік комунальних послуг", всі лічильники на тепло повинні встановити до серпня цього року, а лічильники води - до серпня 2019 го. Такий обов'язок ляже на плечі постачальників.

Головне завдання нового закону - змусити українців економити і платити за все, що витратили. Втрати тепла в будинках складають близько 30%, левова частина води втрачається через несправні кранів, "дірявих" труб і магнітів на лічильниках. І якщо раніше втрати закладали в тарифи і розподіляли між усіма, то зараз їх покажуть в платіжках і за них доведеться заплатити.