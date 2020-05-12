Головна Новини
12 травня • оновлено в 14:07
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Ми закрили не всю економіку, 80% підприємств працювали – Шмигаль

1.3т
Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в ході карантину "не було закрито всю економіку" і 80% підприємств продовжили працювати.

Обмеження стосувалися лише шести галузей, але в них працевлаштовані дуже багато людей. Про це глава уряду сказав у ефірі програми "Сніданок з 1+1" у вівторок, 12 травня. (Щоб подивитись відео з 7 хвилини, доскрольте до кінця сторінки).

Карантин в Україні

Карантин в Україні

"Ми ж закривали не всю економіку. 80% підприємств працювали. Закрито було лише шість галузей: транспорт, туризм, готелі, сфера обслуговування і розваг, роздрібна торгівля непродовольчими товарами. Тобто були закриті ті галузі, які, на жаль, містили багато робочих місць малого бізнесу", – сказав Шмигаль.

Він погодився, що часткове зняття карантинних обмежень, що почалося з 11 травня, вимагає і відновлення роботи громадського транспорту. Однак ситуація із захворюваністю поки не дозволяє відновити роботу метро та міжміського сполучення.

Також Шмигаль сказав, що після 22 травня карантин в Україні через коронавірус, незважаючи на вже розпочате пом'якшення обмежень, продовжать.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Робота в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Робота в Україні Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
карантин
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
7
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Почему в Украине после ослабления карантина не запустили метро? -Премьер Шмыгаль сказал, что его еще не изобрели.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги