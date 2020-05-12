Ми закрили не всю економіку, 80% підприємств працювали – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в ході карантину "не було закрито всю економіку" і 80% підприємств продовжили працювати.
Обмеження стосувалися лише шести галузей, але в них працевлаштовані дуже багато людей. Про це глава уряду сказав у ефірі програми "Сніданок з 1+1" у вівторок, 12 травня. (Щоб подивитись відео з 7 хвилини, доскрольте до кінця сторінки).
Карантин в Україні
"Ми ж закривали не всю економіку. 80% підприємств працювали. Закрито було лише шість галузей: транспорт, туризм, готелі, сфера обслуговування і розваг, роздрібна торгівля непродовольчими товарами. Тобто були закриті ті галузі, які, на жаль, містили багато робочих місць малого бізнесу", – сказав Шмигаль.
Він погодився, що часткове зняття карантинних обмежень, що почалося з 11 травня, вимагає і відновлення роботи громадського транспорту. Однак ситуація із захворюваністю поки не дозволяє відновити роботу метро та міжміського сполучення.
Також Шмигаль сказав, що після 22 травня карантин в Україні через коронавірус, незважаючи на вже розпочате пом'якшення обмежень, продовжать.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабінет міністрів України вирішив послабити карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу, з 11 травня. Водночас карантин продовжили до 22 травня.
Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко затвердив постанови МОЗ із рекомендаціями для закладів, яким дозволили працювати після пом'якшення карантину.
Так, у рамках послаблення карантинних заходів із 11 травня українцям дозволили відвідувати парки, сквери та зони відпочинку.
Крім цього, кафе і ресторанам дозволили працювати через "вікно видачі" і на літніх майданчиках, а всім магазинам – продавати товари господарського призначення, меблі тощо.
Українці масово вийшли на вулиці першого дня ослабленого карантину 11 травня. З’явилися ексклюзивні фото із регіонів.
Водночас у Чернівецькій та Рівненській областях вирішили продовжити дію обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу, першими ввівши так званий адаптивний карантин.
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