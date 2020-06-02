Шмигаль назвав кроки з порятунку бізнесу та пообіцяв "регуляторну гільйотину"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив деталі програми стимулювання економіки України. Вона розрахована на три роки і містить приблизно 230 пунктів.

Про це глава уряду повідомив на своїй сторінці в Facebook. "Це заходи з відновлення спроможності роботи мікро, малого, середнього бізнесу, стимулювання промисловості, агропромислового комплексу, так звана "регуляторна гільйотина", яка дає змогу говорити про послаблення регуляторного тиску на бізнес, який постраждав від коронакризи", – написав Шмигаль.

За його словами, документ під час обговорень отримав як позитивні оцінки, так і критичні. Зараз програму доопрацьовують у міністерствах, щоб передати на подальше обговорення в комітети Верховної Ради.

10 пунктів програми:

Адаптивний карантин Розвиток малого і середнього бізнесу "Регуляторна гільйотина" Вдосконалення податкової системи Перезапуск промислового сектору Вихід з енергетичної кризи Реформування транспорту та інфраструктури Розвиток міжнародної торгівлі Підтримка АПК Цифрова трансформація та розвиток IT-сектору

Програма стимулювання економіки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На час карантину держава ввела кілька програм підтримки для бізнесу. Вони стосуються податків, послаблень щодо перевірок, соціального страхування й орендних платежів.

В Україні дефіцит бюджету перевищив 58,3 млрд гривень. Станом на 25 травня він виконаний на 86,5%, а держборг за підсумками квітня перетнув позначку $81 млрд.

На підтримку економіки України під час коронакризи уряд виділив майже 100 млрд гривень. З них 65 млрд грн – до Фонду боротьби з коронавірусом, 26 млрд – Пенсійному фонду, і 6 млрд – для Фонду з безробіття.

Український уряд разом із фінансовими установами для виходу з кризи підприємств розробили програму підтримки малого бізнесу під назвою "Нові гроші".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада "дотисне" банки, щоб вони охочіше давали бізнесу гроші за програмою "5-7-9", а ставка за іпотекою найближчим часом знизиться до 10%.

Кабмін України розробив програму виходу держави з коронакризи. Це робитимуть, полегшуючи роботу бізнесу та знижуючи податки.

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