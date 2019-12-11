"Схемникам" на замітку: як в Україні будуть боротися з відмиванням грошей

Монобільшість Верховної Ради минулого тижня зробила важливий крок у боротьбі з відмиванням грошей в Україні. Коли проголосований законопроект набуде чинності, фінансові операції олігархів, корумпованих чиновників і великого бізнесу потраплять під жорсткий нагляд контролюючих органів.

Що саме чекає "схемників" і як зміняться правила, за якими банки проводять фінмоніторинг – у статті AIN.ua.

Відмивання грошей в Україні Dengi.ua

Що таке фінмоніторинг

Фінмоніторинг – це ті правила і процеси, за якими банки перевіряють грошові перекази на предмет їх нелегальності. Підприємці стикаються з ним у житті, коли при перекладі великої суми грошей переклад блокують в банку (а іноді заодно блокують і карту).

Фінмоніторинг регулюється відповідним законом від 2014 року. Фактично, будь-який український банк зобов'язаний вивчати своїх клієнтів і має право відмовити в обслуговуванні, якщо клієнт не зможе пояснити походження своїх коштів і надати підтверджуючі документи.

Якщо раніше клієнт ніс відповідальність за незаконні транзакції, то з 2017 року правила змінили, і цю відповідальність несуть вже банки: окремих співробітників або цілий банк можуть штрафувати за порушення.

Навіщо ухвалюють цей проєкт

У Мінфіні відзначають, що це – частина міжнародних зобов'язань України за договором про асоціацію з ЄС. Цей проєкт закону адаптує українське законодавство до рекомендацій FATF та Директив ЄС про відмивання коштів та фінансування тероризму. Це потрібно, щоб у майбутньому претендувати на членство в ЄС.

Фінмоніторинг буде проводитися по-новому bankruptcy-ua.com

Що пропонують у законопроєкті

У проєкті пропонується ризико-орієнтований підхід для банків, поштових операторів, нотаріусів, адвокатів, аудиторів та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Це означає, що підозрілих клієнтів перевірятимуть прискіпливо, а надійних менше.

При цьому, поріг обов'язкового фінмоніторингу підняли з 150 000 грн до 400 000 грн. Зазначені вище суб'єкти фінмоніторингу повинні обов'язково звітувати про такі операції Держфінмоніторингу. Залишається обов'язок повідомляти про операції, пов'язані з готівкою, переказом коштів за кордон, політично значущими особами та клієнтами з держав, які працюють "в антилегалізаційній сфері".

Норми проєкту також вводять обов'язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази даними про платника і одержувача. Також – забезпечувати повноту цих даних.

Про підозрілі фінансові операції, згідно з проєктом, повинні тепер повідомляти не тільки зазначені вище суб'єкти первинного фінмоніторингу, а й ті, хто консультує з питань податків.

Вводиться "міжнародний інструментарій із заморожування активів", але в деталях його роботу поки не описують.

У Міністерстві фінансів підготували інфографіку про ті нововведення, які пропонує проєкт:

Міністерство фінансів назвало нововведення закону про фінмоніторинг Прес-служба Мінфіну

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