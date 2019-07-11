Схема Дерев'янко та Мін'юсту: скандальне рішення продавив Саакашвілі?

Як заробити майже 86 млн грн на рівному місці? Секрет успіху знає оточення кандидата в президенти і народного депутата Юрія Дерев'янка.

Для цього знадобиться три інгредієнта: своя поліграфічна фабрика (через офшори і друзів можна оформити на брата), вплив на держоргани, щоб прописали умови тендера "правильно" (тут знадобляться політичні зв'язки або дружба з Михайлом Саакашвілі ) ну і нахабство, щоб в три рази завищити вартість кожного папірця.

Про те, як на нотаріальних бланках щорічно збирають зайві мільйони гривень і до чого тут Юрій Дерев'янко та Михайло Сакакашвілі – розповідає Фінревізор.

Алхімік Дерев'янко: скандали з Саакашвілі і мільйони з паперу

В травнем 2017-го екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі зі своїм найближчим соратником нардепом Юрієм Дерев'янком заявилися до міністра юстиції Павла Петренко. Главу Мін'юсту перед камерою звинуватили в тому, що він нібито відмовився перейменувати їх партію "Рух нових сил" в "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

Перед будівлею міністерства влаштували мітинг, Саакашвілі з Дерев'янко активно розповідали журналістам про негідну поведінку міністрі. А після, вже на прийомі у голови відомства, назвали його "убл**ком і мерзотником".

Ошелешений Петренко тільки і встигав відповідати: "але жодних же документів для перейменування ви не подавали". Тобто, якщо вірити главі відомства, політики не надіслали документи і офіційно не звернулися із заявкою про перейменування, але при цьому влаштували грандіозний скандал на всю країну.

Але незабаром сталося "чудо". Наїзди Дерев'янко і Саакашвілі припинилися, а компанія пов'язана з нардепом (комбінат "Зоря") отримала держзамовлення від Мін'юсту. Причому, по дуже дивному збігу обставин, підприємство міністерства прописало тендер таким чином, що виграти його змогла лише фабрика Дерев'янко.

Йдеться про друк нотаріальних бланків. Вимоги до нових змін замовник в особі Мін'юсту (через своє підприємство "Національне інформаційні системи") зберігав під грифом "тільки для службового користування". У всякому разі, так заявили в "Офсетній фабриці", яка брала участь в тендері. Навіть при бажанні приготуватися до тендеру могли тільки ті, під кого були прописані умови.

Мабуть, Дерев'янку з Мінсютом домовитися все-таки вдалося. Якщо до 2017-го один бланк коштував 5,3 грн, то вже в 2018-му – 11,7 грн. А це близько 85 млн грн надприбутки на рік. Чи це не успіх?

Можна, звичайно, припустити, що просто якість паперу значно поліпшили, але і тут повз. Для цього "корупційного рецепта" виробництво навпаки потрібно погіршувати, щоб реальна вартість бланка була ще нижчою.

У розпорядженні Фінревізор потрапила довідка про те, чому нотаріуси стали скаржитися на бланки. Якщо коротко, бланки стали занадто гладкими і фарба принтера просто стала розмазується. А все тому, що "Зоря" використовує більш дешевий спосіб друку (називається інтагліо). "Лазерні принтери при проходженні через барабани згладжують рельєф на бланку, нівелюючи захисний ефект цього способу друку", – скаржаться нотаріуси.

На бланках для чогось розмістили голограми. Ні закон, ні правила та інструкції, цього не вимагають. При цьому в старих бланках, які коштували в три рази менше, QR-код покривався захисною фольгою. А в нових – немає. Тепер код можна легко підтерти, і тоді перевірити в реєстрах його справжність буде неможливо. Старі бланки обходилися в 84 млн, а нові – в 169,3 млн грн. Ось і додатковий прибуток в 85,3 млн грн на рік.

Тут варто нагадати, що до 2014-го бланки для нотаріусів замовляли у того ж комбінату "Зоря". У політичних колах уже давно знають, що це підприємство входить в орбіту народного депутата Юрія Дерев'янка. Тому є підтвердження, але про це пізніше. Здавалося б, що тут поганого – ну займався він бізнесом, а потім підприємство залишив сім'ї, друзям партнером і пішов собі в політику. Але ні.

Коли угода з "Зорею" припинилося (а це сталося мало не при після особистого втручання на той момент міністра юстиції Олени Лукаш), виявилося, що бланки можна виготовляти в два рази дешевше, ніж брав комбінат. Друк передали вже державному підприємству "Офсетний фабрика", а таку різницю в цінах пробачили. Минуло чотири роки, за цей час Юрій Дерев'янко встиг відвідати десятки політичних шоу, балотуватися в президенти, стати впізнаваним обличчям. І вже за допомогою політичного тиску і свого соратника Саакашвілі він повернув собі держзамовлення.

Дерев'янко та його "Зоря"

Чутки чутками, але щоб зв'язати "Зоря" з політиком, потрібні реальніше підтвердження. І такі є. Комбінат ділить офіс з організацією з такою ж назвою "поліграфічна фабрика" Зоря ". Остання раніше була оформлена на кіпрські офшорки" Палмсайд Холдинг Лімітед "," Пінкрім Холдинг Лімітед "," Песціно Холдинг Лімідет "і" Плейссайд Холдинг Лімітед ". Інформація про це збереглася в реєстрах.

І ці ж компанії контролювали "Енергія-Т" та ПАТ "Друк-устаткування", обома керує брат Юрія Дерев'янка Олег. Остаточний висновок про те, чи законно нотаріальні бланки злетіли в ціні в три рази, чи має відношення Юрій Дерев'янко до такого успіхи компанії, пов'язаної з його сім'єю – питання до правоохоронних органів.

А поки міністр юстиції Павло Петренко декларує відкритість і напередодні виборів займається тарифами на комуналку, його відомство друкує бланки по захмарною ціною.

OBOZREVATEL звертається до Юрія Дерев'янка з пропозицією відповісти на зазначені в публікації Фінревізора факти і розповісти, чи має він відношення до підозрілого перегляду правил і надприбутки пов'язаної з його сім'єю компанії.

Також ми звертаємося до Міністерства юстиції та особисто Павла Петренка з проханням роз'яснити: чому за бланки повинні платити в три рази дорожче, хто запропонував розробити нові вимоги і чи не пов'язано це з тим, що саме під ці вимоги підходить пов'язана з Дерев'янко "Зоря"?

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