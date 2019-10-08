Шахрайство і підробка документів: українському автоолігарху оголосили про підозру

Прокуратура Києва оголосила про підозру у привласненні 1,1 млрд грн, які належали "УкрСиббанку", колишньому народному депутату IV-VIII скликань.

Про це повідомили у пресслужбі столичної прокуратури. Офіційно ім'я фігуранта не називають. Але, ймовірно, йдеться про екснардепа від партії "Відродження", колишнього співвласника корпорації "АІС" (торгують автомобілями) Дмитра Святаша.

"Під час досудового слідства встановлено, що колишній народний депутат України IV, V, VI, VII, VIII скликань, упродовж 2008–2018 років, діючи як організатор злочину, за попередньою змовою з посадовими особами групи компаній "АІС" шахрайським шляхом заволодів коштами, одержаними від АТ "УкрСиббанк" на підставі кредитних договорів, чим завдав збитків вищезазначеній банківській установі на суму понад 1,1 млрд гривень", – сказали у прокуратурі.

Екснардепу оголосили про підозру за статтями "Шахрайство" і "Підробка офіційного документа".

Раніше прокуратура повідомила про підозру гендиректору корпорації "АІС", а також топменеджерам ТОВ "Імпульс-В" (директору і засновнику) за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (пособництво у заволодінні чужим майном шляхом шахрайства за попередньою змовою, в особливо великих розмірах).

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку червня 2019 року група DCH в особі ТОВ "Українська металургійна компанія" (УМК) подала у ГПУ, ДБР, НАБУ заяву про вчинені народним депутатом України VIII скликання Дмитром Святашем кримінальні правопорушення

За даними прокуратури Києва, адвокат, народний депутат IV і V скликань Верховної Ради України Антон Ружицький привласнив та намагався продати державне приміщення на вулиці Банковій у Києві вартістю 5 мільйонів гривень ..

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