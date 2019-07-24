"Точно не Пінчук!" Притула назвав головного спонсора партії "Голос"

Шоумен Сергій Притула розповів, хто фінансує партію Святослава Вакарчука "Голос" і чи стоїть за неї олігарх Віктор Пінчук.

Про це шоумен, який на останніх виборах балотувався до Верховної Ради від цієї політсили, розповів у передачі "Рандеву з Яніною Соколовою". Соколова запитала про спонсорів, додавши, що, за її даними, гроші партії дали гендиректор української інвесткомпанії "Dragon Capital" Томаш Фіала і олігарх Віктор Пінчук.

Участь останнього гість спростував.

"Я точно можу сказати, що Пінчук не спонсорує "Голос". Це був один з головних рубіконів, які ми вирішили не переходити. Ще було кілька людей з першої десятки Forbes, які пропонували свою посильну допомогу. Вона була дуже суттєва. Але на початку політичної кар'єри взяти гроші в олігарха - це вистрілити собі в ногу", - сказав Притула.

У Вакарчука розказали, хто фінансував партію

А ось Томаш Фіала, за його словами, до "Голосу" відношення може мати.

"Я думаю, що Томаш Фіала має відношення до нас опосередковано, тому, що кілька людей з нашої команди пройшли "школу" інвестиційної компанії "Dragon Capital" і були не найгіршими фахівцями, якими розкидатися немає сенсу. Чи фінансує він особисто - я не знаю", - каже актор.

За його словами, у партії велика багато донорів і не всі хочуть бути названими. Притула каже, що гроші брати у них йому не соромно, тому що всі вони люди, які добилися всього самі. Серед таких - представники IT-індустрії і ресторатор Діма Борисов.

Також гроші на вибори давав Святослав Вакарчук (за словами Притули - 1,5 мільйона, але не відомо в якій валюті) і сам Сергій Притула - близько 200 тис грн.

Актор запевняє, що зобов'язань перед спонсорами у партії немає. "Я спілкувався з одним чоловіком і він сказав: "Я дам гроші, якщо буду знати. що таких як я буде багато". Ми не пішли по шляху "взяти гроші у одного папіка, зайти в Раду, а потім ці гроші відпрацьовувати". У нас багато донорів, різнопланових - середніх, дрібних. Люди приносили $10 тисяч, а інші приносили 1,5 млн грн. Жодна з цих персон не має на нас впливу", - сказав Притула.

Він додав, що 5 серпня "Голос" опублікує підсумковий звіт про свої фінанси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після виборів в банках України подешевшали долар і євро. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 26,03 грн / $, свідчать дані банківських установ.

В Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

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