Сенат США схвалив нові санкції проти "Північного потоку-2"

У Сенаті США підтримали санкції проти "Північного потоку-2". Колаж Обозревателя

Сенат Конгресу США схвалив свою версію проєкту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який передбачає введення нових санкцій проти Росії.

Документ підтримали 86 сенаторів, 14 висловилися проти. Пріоритетна роль у ньому відводиться "стратегічної конкуренції з Росією", повідомив ТАСС.

Документ серед іншого зобов'язує американську адміністрацію посилити санкції щодо "Північного потоку-2". Йдеться про запровадження обмежень щодо компаній, які працюють з російськими судами, завершальними будівництво трубопроводу. В ухваленому у вівторок конгресменами проєкті оборонного бюджету також міститься стаття про посилення обмежень щодо "Північного потоку-2".

Законодавці також залишили міститься в колишніх оборонних бюджетах "обмеження на військове співробітництво з Росією і будь-які дії, в результаті яких визнається російський суверенітет над Кримом".

Верхня палата американського законодавчого органу вказала в документі, що "довгострокова стратегічна конкуренція з Росією є головним пріоритетом оборони США, який вимагає постійних інвестицій і посиленого стримування у зв'язку з рівнем наявної загрози".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше держсекретар США Майк Помпео пригрозив санкціями щодо газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Пізніше з'явилася і реакція Німеччини на слова Помпео.

Також прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав погрози США ввести санкції проти газопроводу "Північний потік-2" грубим тиском на європейський бізнес.

Пізніше й Австрія розкритикувала плани США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2".

Проти таких заходів США виступили і в ЄС.

21 липня стало відомо, що палата представників США схвалила поправку, яка передбачає нові санкції щодо компаній-учасників будівництва газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Німецькі бізнесмени зі Східного комітету німецької економіки (OAOEV) почали розроблення заходів у відповідь на погрози санкціями з боку США для російського газопроводу "Північний потік-2".