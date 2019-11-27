Що загрожує Коломойському: адвокат пояснив наслідки гучної заяви НБУ

Колишній власник Приватбанку олігарх Ігор Коломойський, якого НБУ публічно звинуватив у тиску, замовних матеріалах і атаці "тітушок", може вийти сухим із води.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив адвокат Ростислав Кравець. За його словами, заява правління НБУ про тиск з боку Коломойського не матиме для нього жодних наслідків.

"Всі заяви, які робить керівництво НБУ, залишаються голослівними. Та ж оренда парковок перед головним офісом ПриватБанку ніким і нічим не заборонена. Хоче їх "Приват" або НБУ орендувати – нехай орендують. А те, що Нікопольський феросплавний завод захотів парковку взяти тобі – так а в чому проблема? Тому це думка виключно керівництва Національного банку і юридичних наслідків вона не несе", – зазначив Кравець.

Коломойського звинуватили в тиску на НБУ і "Приват"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

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