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Що буде з ціною на газ до кінця року: в НБУ заявили про прийдешні зміни

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В Україні тарифи на газ прив'язані до вартості на зовнішньому ринку. Вже до кінця 2019 року ціни на блакитне палива почнуть рости.

Про це йдеться в інфляційному звіті Нацбанку. "Ціни на природний газ станом на кінець червня знизилися до мінімального рівня з 2006 року через високі запаси

завдяки теплій зимі і збільшення пропозиції з США (зокрема скрапленого газу) і Росії. Очікується, що в третьому кварталі поточного року ціни на природний газ

стабілізуються, а в подальшому будуть помірно зростати", – відзначають в НБУ,

транзит газу

транзит газу

Цензор.НЕТ

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При цьому попит на скраплений природний газ до кінця 2020 року зросте більш ніж на 20%. Прискореними темпами буде зростати пропозиція з боку

США і Росії, а згодом – Австралії і Катару. Відповідно умови торгівлі для українських виробників на прогнозному горизонті будуть значно краще в порівнянні з квітневим прогнозом завдяки низьким цінам на природний газ і порівняно високими цінами на залізну руду і зернові.

Нагадаємо, як писав OBOZREVATEL, з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ із 1 травня. 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

НАК і уряд вже досягли угоди щодо зниження ціни на газ у травні, але вона передбачає, що ціна збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищимиза встановлений Кабміном рівень. 14 червня НАК "Нафтогаз України" розрахував нову ціну природного газу для населення – вона становитиме 5553,89 гривні за 1 тисячу кубометрів.

Відповідний тариф вказується без урахування податку на додану вартість, націнки постачальника та вартості доставки. Так, у червні ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його газзбутам та постачає споживачам за ПСО, зменшиться на 7,3%.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
тарифи газ комунальні послуги
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