Що буде з тарифами на газ і чого вимагає МВФ: в НБУ розкрили деталі

Міжнародний валютний фонд ( МВФ ) для підписання нової кредитної програми рекомендує Україні відкрити ринок землі, разробити збалансований бюджет на 2020 рік, також ухвалити "низку законопроектів" (в тому числі про незаконне збагачення).

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив глава НБУ Яків Смолій, який знаходиться на переговорах з кредиторами в Вашингтоні. "Серед основних питань на переговорах - прийняття низки законопроектів, які були попередньо обговорені, бюджет 2020 року, питання ринку землі", – зазначив Смолій.

Питання Приватбанку і тарифів на газ на переговорах не порушувалися. "Питання ціни на газ не варто тому, що уряд затвердив свого часу постанову, якою регулюються тарифи. Також нинішня ситуація на світовому ринку досить сприятлива, ціни на газ знизилися, тому про підвищення ми поки не говоримо", – пояснив Смолій.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

26 вересня ЗМІ оприлюднили інформацію, що Україна не змогла домовитися про нову програму кредитування МВФ під час візиту місії Фонду до Києва.

Місія Міжнародного валютного фонду назвала умови для подальшої співпраці з Україною. Зокрема, мова йде про боротьбу з корупцією і зменшенні ролі олігархів у економіці.

Спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком можуть істотно загальмувати переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нового траншу. Про це заявила заступник глави Національного банку Катерина Рожкова.

Незважаючи на спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком, діалог України з МВФ буде тривати. Однак ця ситуація є важливим індикатором для Фонду, заявила Рожкова.

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