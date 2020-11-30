СБУ зажадала від ОГХК зупинити поставки ільменіту в Крим

Служба безпеки України зажадала від державної Об'єднаної гірничо-хімічної компанії зупинити відвантаження ільменіту чеській Belanto через підозри в поставках української сировини в окупований Росією Крим.

Про це йдеться в листі служби безпеки ОГХК, адресованому заступнику голови правління держкомпанії Тетяні Гогенко, що є в розпорядженні видання.

"З метою недопущення передумов до нанесення шкоди державній безпеці, посягань на територіальну цілісність і недоторканність України, прошу зупинити відвантаження будь-якої продукції на користь компанії Belanto за зазначеним контрактом до з'ясування всіх обставин", – йдеться в листі.

Водночас глава ОГХК Артур Сомов, незважаючи на запит СБУ, залишив відвантаження на Belanto в силі.

Цього разу за партією ільменітового концентрату в 10 тис. тонн виробництва Іршанського ГЗК з турецького порту Трос вийшло судно BOGDAN. Воно прибуло в порт Іллічівська 27 листопада. Наразі судно очікує навантаження на рейді.

Відповідно до системи стеження за суднами, сирійська SOURIA з першою партією ільменіту від чеської Belanto розвантажилася в порту Керч, РФ 25 листопада.

SOURIA вже прибула в болгарський порт Варна, де, можливо, відбудеться перевантаження другої партії ільменіту на судно BOGDAN. Це судно після навантаження в Іллічівську вийде йому назустріч. Також імовірно, що обидва судна можуть для перевантаження зустрітися в сусідньому порту Констанца, як було за відправки першої партії ільменіту на Крим через Belanto.

Так, у Росію, а потім на "Кримський Титан" Дмитра Фірташа, буде відвантажено другу партію ільменіту за контрактом з Belanto. Кримський завод із виробництва двоокису титану отримає на переробку 20 тис. тонн ільменіту з 50 тис. т, передбачених для чеської "прокладки" за договором з ОГХК.

Як повідомлялося, контракт із чехами замінив контракт із німецькою ITS, яка в серпні цього року відправила 25 тис. т іршанського ільменіту на Кримський Титан. Договір із чехами був укладений 13 жовтня 2020 року Сомовим, щоб переорієнтувати відвантаження ільменіту в Крим.

Першу партію ільменіту – 10 тис. т, чехи повантажили на судно SALVINIA в порту Іллічівська 11 листопада.

А потім перевантажили її на SOURIA в порту Констанца 12 листопада.