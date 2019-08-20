СБУ відкрила кримінальне провадження щодо телеканалу Медведчука — ЗМІ

Служба безпеки України взялася за телеканал "112 Україна". Там відкрили кримінальне провадження за заявою колишнього номінального власника Андрія Подщіпкова.

Про це з посиланням на джерела повідомляє theБабель. Стаття, за якою ведеться справа, – "Протидія законній господарській діяльності". Формально все виглядає як суперечка між власниками, але до ситуації може бути причетна і нова влада, уточнюють у матеріалі.

Видання описує складний ланцюжок відносин між власниками телеканалу. У момент його відкриття власником значився бізнесмен Віктор Зубрицький. У 2014 році ресурс нібито переоформили на Андрія Подщіпкова (тоді глава МВС Арсен Аваков звинуватив Зубрицького у зв'язках зі своїм попередником Віталієм Захарченком та координації тітушок).

Потім обидва бізнесмени виїхали до Європи. "Поки Подщіпков був за кордоном, в квітні 2018 року канал спочатку продали Едуарду Кацу, якого журналісти "Схем" пов'язують із проросійським політиком Віктором Медведчуком, а в грудні того ж року Кац продав "112 Україна" соратнику Медведчука, нардепу Тарасу Козаку", – йдеться в матеріалі.

В липні 2019 року Подщіпков в ролику на Youtube звернувся до президента України Володимира Зеленського, назвавши себе єдиним власником каналу, і попросив захисту від "рейдерської атаки". Він попросив притягнути до відповідальності Едуарда Каца, Тараса Козака і нардепа Олександра Онищенка, який нібито вів переговори про придбання телеканалу від імені Петра Порошенка. Віктор Зубрицький вважає, що таку заяву Подщіпков зробив під тиском.

Канал "112 Україна" mediasat.info

А в серпні 2019 року в справу втрутилася СБУ.

"За словами двох джерел theБабеля в правоохоронних органах, у серпні цього року СБУ на основі заяви Подщіпкова відкрила кримінальне провадження щодо "112" за статтею КК "Протидія законній господарській діяльності". В рамках слідства СБУ просить Генпрокуратуру порушити клопотання про арешт майна каналу, але генпрокурор Юрій Луценко, як стверджує джерело в його оточенні, відмовляється це робити. Крім того, в ГПУ, яка здійснює контроль над слідством, думають передати провадження в МВС, оскільки 206 стаття не входить у підслідність СБУ", – йдеться в матеріалі.

Видання пише, що в. о. голови СБУ Іван Баканов не підтвердив і не спростував цю інформацію, написавши, що це таємниця слідства. Луценко на питання theБабеля відповів: "Моя позиція – заарештовувати ЗМІ можна тільки у справі про держзраду або загрозу територіальній цілісності. Все інше – неприйнятно для демократії. Цей принцип я сповідував щодо "1+1", так само дію і тут".

За даними джерел theБабеля, за відеозверненням Подщіпкова і новим кримінальним провадженням щодо "112" стоїть глава Офісу президента Андрій Богдан. Його мета, нібито, отримати контроль над найрейтинговішим інформаційним каналом країни і вивести його зі сфери впливу близького друга Володимира Путіна Медведчука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2018 року стало відомо, що новий генпродюсер телеканалу "112 Україна", якого призначили після зміни власника, пов'язаний із Медведчуком.

У ніч на 13 липня, приблизно о 03:00, в Києві двоє осіб обстріляли з гранатомета будівлю, в якій розміщується "112 канал".

Пізніше в мережі опублікували відео, на якому можна побачити момент обстрілу офісу телеканалу "112 Україна".

Російські пропагандисти знайшли причину обстрілу "112 каналу", заявивши, що приводом могла стати анонс фільму Олівера Стоуна "У боротьбі за Україну".

Телеканал "112 Україна" 16 липня 2019 року, перед виборами у Верховну Раду, показав скандальний фільм "Нерозказана історія України" (Revealing Ukraine). Режисером документальної картини є одіозний американський режисер Олівер Стоун. Головними героями виступають Путін і Медведчук.

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