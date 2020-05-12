Саудівська Аравія встановила власні норми видобутку нафти всупереч ОПЕК+

Влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобуток нафти у червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Це буде найнижчий рівень за останні 18 років. Загалом країна видобуватиме на 4,8 млн б/д нижче, ніж було у квітні. Про це повідомив "Інтерфакс". Так королівство намагається прискорити відновлення після енергетичної кризи, яка вдарила по його бюджету.

Скорочення видобутку нафти

Крім того, компанію Saudi Aramco попросили домовитися з клієнтами і знизити видобуток нафти у травні ще більше.

Низькі ціни на нафту змусили королівство сильно скоротити витрати та потроїти податок на додану вартість.

Представник міністерства енергетики наголосив, що мета королівства – за допомогою скорочення видобутку підштовхнути інші країни також скоротити виробництво сировини, щоб світові ціни на нафту повернулися до колишнього рівня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту не змогли завершити тиждень підвищенням протягом кожного дня. За підсумками торгів у п'ятницю, 8 травня, вартість бареля марки Brent із поставкою в липні знизилася на 0,35%, до $30,86.

Світові ціни на нафту в найближчій перспективі можуть злетіти з $27 до $35-50 за барель (марка Brent), вартість бареля WTI може вирости від $19,9 до $20-25. Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

В ОПЕК вважають, що вартість нафти у другій половині 2020 року коливатиметься біля позначки $40 за барель.

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