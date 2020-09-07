Саудівська Аравія обвалила ціни на нафту: графік

Ціни на нафту впали через новини з Саудівської Аравії.

Ціни на нафту впали через рішення саудівської державної нафтокомпанії Saudi Aramco знизити в жовтні ціни на всі сорти нафти для покупців із Азії і США.

У понеділок вартість бареля сировини марки Brent з поставкою в листопаді знизилася до $42,16 (-1,17%). А жовтневі ф'ючерси на нафту марки WTI опустилися до $39,20. Падіння склало 1,43%.

Про це свідчать дані торгів на біржі ICE Fututres станом на 10:45 за київським часом.

Ціни на нафту марки Brent. TheICE

Ціни на нафту марки WTI. TheICE

Чому подешевшала нафта

Сировина подешевшалf через рішення Saudi Aramco знизити в жовтні ціни на всі сорти нафти для покупців з Азії і США, повідомив "Інтерфакс".

"Saudi Aramco оголосила, що ціна сорту Arab Light для Азії, найбільшого регіонального ринку збуту компанії, буде знижена другий місяць поспіль – на $1,4 за барель. В результаті вона буде коштувати на $0,8 менше кошика нафти Омана і Дубая. Сорти Arab Super Light і Arab Extra Light для азіатських клієнтів подешевшають на $1,5 за барель, Arab Heavy – на $0,9 за барель. Зниження цін на нафту для американських клієнтів в жовтні складе від $0,5 за барель до $0,7 за барель", – відзначило агентство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту обвалилися нижче $40 за барель. Зниження в межах тижня виявився найсильнішим з червня.

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