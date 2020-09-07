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Саудівська Аравія обвалила ціни на нафту: графік

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
2,9 т.
Ціни на нафту впали

Ціни на нафту впали через новини з Саудівської Аравії.

Ціни на нафту впали через рішення саудівської державної нафтокомпанії Saudi Aramco знизити в жовтні ціни на всі сорти нафти для покупців із Азії і США.

У понеділок вартість бареля сировини марки Brent з поставкою в листопаді знизилася до $42,16 (-1,17%). А жовтневі ф'ючерси на нафту марки WTI опустилися до $39,20. Падіння склало 1,43%.

Про це свідчать дані торгів на біржі ICE Fututres станом на 10:45 за київським часом.

Ціни на нафту марки Brent.

Ціни на нафту марки Brent. TheICE

Ціни на нафту марки WTI.

Ціни на нафту марки WTI. TheICE

Чому подешевшала нафта

Сировина подешевшалf через рішення Saudi Aramco знизити в жовтні ціни на всі сорти нафти для покупців з Азії і США, повідомив "Інтерфакс".

"Saudi Aramco оголосила, що ціна сорту Arab Light для Азії, найбільшого регіонального ринку збуту компанії, буде знижена другий місяць поспіль – на $1,4 за барель. В результаті вона буде коштувати на $0,8 менше кошика нафти Омана і Дубая. Сорти Arab Super Light і Arab Extra Light для азіатських клієнтів подешевшають на $1,5 за барель, Arab Heavy – на $0,9 за барель. Зниження цін на нафту для американських клієнтів в жовтні складе від $0,5 за барель до $0,7 за барель", – відзначило агентство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту обвалилися нижче $40 за барель. Зниження в межах тижня виявився найсильнішим з червня.

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Світові ціни на нафтуWTIBrentнафта
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