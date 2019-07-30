Санкції проти РФ: Україна завдала "газового" удару по агресору

Україна наклала спецмита на всі види скрапленого газу, який імпортується з Росії.

Про це повідомив представник президента в уряді Андрій Герус, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Він спростував слова представника "Консалтингової групи А-95" Артема Куюна про марність санкцій.

За оцінкою Куюна, на вказаний в постанові №624 від 17 липня 2019 року товарний код скрапленого газу (УКТЗЕД 2711121100) припадає лише 1,7% від загального обсягу, що поставляється з Росії в Україну.

Мита накладені на всі види скрапленого газу kontrakty.ua

"Марність мит у нинішній конфігурації очевидна", — обурився Куюн. Герус відповів, що це не так.

"Я бачу, ви не знали, що на минулому Кабміні до постанови були включені всі відповідні коди", — написав він у коментарі у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна ввела спецмита на імпорт російського дизельного пального і скрапленого газу. Згідно з рішенням, спеціальне мито на поставки скрапленого газу становитиме 1,75% з 1 серпня і 3,0% із 1 жовтня 2019 року.

Після цього компанія Wexler Group, яка є одним із найбільших постачальників пального ива, повідомила, що через санкції відмовилася від імпорту дизеля з Росії. "Додаткові спецмита роблять подальші поставки пального трубопровідним транспортом економічно недоцільними", — говорять у компанії.

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