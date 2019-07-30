Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Санкції проти РФ: Україна завдала "газового" удару по агресору

6.3т Читати матеріал російською

Україна наклала спецмита на всі види скрапленого газу, який імпортується з Росії.

Про це повідомив представник президента в уряді Андрій Герус, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Він спростував слова представника "Консалтингової групи А-95" Артема Куюна про марність санкцій.

За оцінкою Куюна, на вказаний в постанові №624 від 17 липня 2019 року товарний код скрапленого газу (УКТЗЕД 2711121100) припадає лише 1,7% від загального обсягу, що поставляється з Росії в Україну.

Новини
Україна вдарить по Росії новими санкціями: кого вони стосуватимуться

Мита накладені на всі види скрапленого газу

Мита накладені на всі види скрапленого газу

kontrakty.ua

"Марність мит у нинішній конфігурації очевидна", — обурився Куюн. Герус відповів, що це не так.

"Я бачу, ви не знали, що на минулому Кабміні до постанови були включені всі відповідні коди", — написав він у коментарі у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна ввела спецмита на імпорт російського дизельного пального і скрапленого газу. Згідно з рішенням, спеціальне мито на поставки скрапленого газу становитиме 1,75% з 1 серпня і 3,0% із 1 жовтня 2019 року.

Після цього компанія Wexler Group, яка є одним із найбільших постачальників пального ива, повідомила, що через санкції відмовилася від імпорту дизеля з Росії. "Додаткові спецмита роблять подальші поставки пального трубопровідним транспортом економічно недоцільними", — говорять у компанії.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Особа
Андрій Герус
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
13
29
Смішно
13
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Юг Руси
Юг Руси
"Назло бабушке, отморожу уши" )))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
hunt andres
hunt andres
Удар по России???:-) Вы в адеквате вообще?:-)))) В ногах еще не отстреленное место есть?
Показати коментар повністю
Відповісти
5
0
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"Украина нанесла "газовый" удар по агрессору" - блин, опять обозовские заголовки. Я думал и впрямь от газа отказались.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки

ads pixel