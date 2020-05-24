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24 травня • оновлено в 19:40
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IKEA провалила інтернет-продажі в Україні: занадто великий попит

14.7т
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Офіційний онлайн-магазин IKEA в Україні вже 10 днів після старту продажів працює в обмеженому режимі.

Так, на сайті шведської компанії станом на 24 травня вказується, що послуга доставки товарів додому працює тільки для Києва, а "пункти для отримання замовлень не братимуть нові заявки".

IKEA. Ілюстрація

IKEA. Ілюстрація

Економічна правда

Причиною несправностей у компанії назвали занадто велику кількість покупців.

"Ми приємно здивовані інтересом нашою продукцією з дня відкриття онлайн-магазину", – прокоментували в IKEA ажіотаж.

Занадто великий попит: IKEA провалила інтернет-продажі в Україні

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У перші дні після старту продажів оформити покупку також не вдавалося, на сайті повідомлялося про помилку сервера.

Доставка по Києву також працює із перебоями

Доставка по Києву також працює із перебоями

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Шведська компанія IKEA, найбільший у світі рітейлер меблів і товарів для дому, запустила в Україні офіційний сайт із цінами. Але продажі в магазині у ТРЦ відкладено на невизначений термін через карантин.

  • OBOZREVATEL порівняв ціни на сайті IKEA з вартістю у посередників. Як з'ясувалося, накручування у них подеколи сягають 80-90%, через що, наприклад, набір кухонних рушників вартістю 69 грн вам можуть продати за 120 грн. У середньому ж ціни в посередників вищі за вже офіційно оголошені в Україні на 20-40%.

  • Шведська компанія IKEA, найбільший у світі рітейлер меблів і товарів для дому, в четвер, 14 травня, запустила онлайн-продажі в Україні.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Торгівля в інтернеті
Місце
Україна
Теги
IKEA інтернет-магазини
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Економіка Ринки та компанії

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