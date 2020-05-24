Занадто великий попит: IKEA провалила інтернет-продажі в Україні

Офіційний онлайн-магазин IKEA в Україні вже 10 днів після старту продажів працює в обмеженому режимі.

Так, на сайті шведської компанії станом на 24 травня вказується, що послуга доставки товарів додому працює тільки для Києва, а "пункти для отримання замовлень не братимуть нові заявки".

IKEA. Ілюстрація Економічна правда

Причиною несправностей у компанії назвали занадто велику кількість покупців.

"Ми приємно здивовані інтересом нашою продукцією з дня відкриття онлайн-магазину", – прокоментували в IKEA ажіотаж.

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У перші дні після старту продажів оформити покупку також не вдавалося, на сайті повідомлялося про помилку сервера.

Доставка по Києву також працює із перебоями Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Шведська компанія IKEA, найбільший у світі рітейлер меблів і товарів для дому, запустила в Україні офіційний сайт із цінами. Але продажі в магазині у ТРЦ відкладено на невизначений термін через карантин.

OBOZREVATEL порівняв ціни на сайті IKEA з вартістю у посередників. Як з'ясувалося, накручування у них подеколи сягають 80-90%, через що, наприклад, набір кухонних рушників вартістю 69 грн вам можуть продати за 120 грн. У середньому ж ціни в посередників вищі за вже офіційно оголошені в Україні на 20-40%.

Шведська компанія IKEA, найбільший у світі рітейлер меблів і товарів для дому, в четвер, 14 травня, запустила онлайн-продажі в Україні.

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