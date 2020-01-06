Розворот на ринку праці в Україні: за ким роботодавці "полюватимуть" в 2020-му

У 2020 році в Україні найпростіше буде знайти роботу айтішнику, продажнику, піарнику, фармацевту, маркетологу, бухгалтеру, Шиномонтажниук або робочому (слюсарю, штукатуру, вантажникові і так далі).

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. За словами HR-експерта сайту rabota.ua Тетяни Пашки, спостерігається "спрощення облікового складу". У список найпопулярніших робіт потрапили бухгалтера, продавці по телефону, продавці-консультанти, офіціанти, бармени, хостес, торговельні представники та навіть вантажники. Ця ж тенденція перекочує і в 2020 рік.

Також в 2020 році варто очікувати відтік айтішників, лікарів і інженерів, вважає фахівець дослідницького центру міжнародного кадрового порталу HeadHunter Юлія Дрожжина. Пов'язано це з тим, що в Німеччині в новому році відкривають ринок праці для людей не з країн ЄС. Тепер для працевлаштування там необхідно знати мову і підтвердити свою вищу освіту за спеціальністю. А оскільки Німеччина і так популярна у фахівців в цих професіях, то очікувано відтік стане ще більше.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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