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6 січня • оновлено в 13:17
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Розворот на ринку праці в Україні: за ким роботодавці "полюватимуть" в 2020-му

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У 2020 році в Україні найпростіше буде знайти роботу айтішнику, продажнику, піарнику, фармацевту, маркетологу, бухгалтеру, Шиномонтажниук або робочому (слюсарю, штукатуру, вантажникові і так далі).

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. За словами HR-експерта сайту rabota.ua Тетяни Пашки, спостерігається "спрощення облікового складу". У список найпопулярніших робіт потрапили бухгалтера, продавці по телефону, продавці-консультанти, офіціанти, бармени, хостес, торговельні представники та навіть вантажники. Ця ж тенденція перекочує і в 2020 рік.

Розворот на ринку праці в Україні: за ким роботодавці "полюватимуть" в 2020-му

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Також в 2020 році варто очікувати відтік айтішників, лікарів і інженерів, вважає фахівець дослідницького центру міжнародного кадрового порталу HeadHunter Юлія Дрожжина. Пов'язано це з тим, що в Німеччині в новому році відкривають ринок праці для людей не з країн ЄС. Тепер для працевлаштування там необхідно знати мову і підтвердити свою вищу освіту за спеціальністю. А оскільки Німеччина і так популярна у фахівців в цих професіях, то очікувано відтік стане ще більше.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • в Україні масово скоротять працівників районних держадміністрацій (РДА). "Виставити на вулицю" збираються відразу 18849 держслужбовців;

  • Державну аудиторську службу України реформують і скоротять співробітників;

  • В Україні зарплати всім держслужбовцям будуть платити на банківські картки, а не готівкою. Це допоможе щороку економити 60 млн грн;

  • Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд вже підготував законопроект і постанову про скасування обов'язковості трудових книжок.

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Тема
Робота в Україні
Місце
Україна
Тег
робота
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Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Продажники на Украине всегда в цене были.
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