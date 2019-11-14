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14 листопада • оновлено в 12:32
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Розкрито схеми "короля кіосків" з "Слуги народу": як заробляв нардеп

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"Король тютюнових кіосків "Андрій Холодов через компанію на Кіпрі володіє торговими точками по всьому Києву. При цьому "слуга народу" сам же лобіював правки в закон, які спростять його роботу і, за даними джерел, ухилявся від сплати податків.

Так, в кіосках Андрія Холодова левова частка сигарет продається без фіскальних чеків, тобто податки з них не сплачуються. Схема ухилення від сплати акцизів, в тому числі, дозволяє продавати "ліву" продукцію, яка виготовляється нелегально в обхід всіх платежів.

Розкрито схеми "короля кіосків" з "Слуги народу": як заробляв нардеп

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За даними джерел OBOZREVATEL, в бізнесі Холодова "у наявності повний набір: ліві чеки, ухилення від податків". Також, за інформацією журналістів, член "Слуги народу" причетний до рейдерського захоплення заводу "Ефкон" в 2012 році.

Всього існує три "тіньові схеми" з сигаретами.

У першому випадку відомі тютюнові гіганти виготовляють продукцію, частина якої йде на внутрішній ринок країни, а частина – йде нелегально в ЄС. Контрабандисти скуповують сигарети великим оптом за готівку і акумулюють на великих складах.

Другий варіант – нелегальні фабрики, які працюють на Західній Україні. Вони випускають маловідомі дешеві сигарети і підробки відомих брендів.

Третій пункт – нелегальний імпорт – є найбільшим каналом постачань сигарет в ЄС. На ринку України можна зустріти тютюнову продукцію з Білорусі, ОАЕ, Китаю, Росії, Румунії, Молдови.

Хто такий Холодов

Бізнес-партнер Холодова – Леся Василівна Васильченко – є власницею ТОВ "Тютюн Індастріал ЛТД". Разом з Шаховської вони є власником ТОВ "Апартмент Білдінг ЛТД".

Примітно, що Холодов складається в комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, де він допоміг "протягнути" поправку, яка полегшує ведення торгівлі сигаретами. Так, компанії-виробники повинні будуть продавати сигарети оптовим компаніям за ціною не вище 80% від максимальної роздрібної ціни, а оптові торговці зможуть продавати сигарети роздрібним компаніям за ціною не вище 87% від неї.

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Спливли також інші докази зв'язку Холодова з тютюновим бізнесом.

Reineweg в Україні володіла двома фірмами: вже відомої "Київ маркет солюшн", яка будує зупинки з кіосками в Києві, і компанією "Антікус". Бенефіціаром останньої кіпрська Reineweg була до вересня 2019, після чого власником "Антікусу" стала Стелла Шаховська – теща Андрія Холодова.

На спорідненість фірм вказує і персонал: один і той же чоловік керує "Київ маркет солюшн" зараз і керував "Антікусом" в минулому. Це – Людмила Руденко.

Також знайшлася непрямий зв'язок між холодовим і компаніями, які продають сигарети в зазначених МАФах. Сам нардеп від фактів відхрестився.

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Тема
контрабанда
Місце
Україна
Тег
цигарки
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