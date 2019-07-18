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У Росії розгорівся новий скандал з брудною нафтою: розкрилася підлість

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В Росії планують позбавлятися від мільйонів тонн забрудненої нафти, підмішуючи її в міжнародний нафтопровід "Дружба".

Про такі наміри компанії "Транснефть", яка управляє російською ділянкою "Дружби", з посиланням на джерела в галузі повідомляє Reuters. Так в Росії збираються очистити свої нафтопроводи від хлорорганічних домішок.

У вівторок, 16 липня, в Міненерго РФ на нараді так і не змогли домовитися, що робити з "брудної" нафтою.

"На нараді Транснефть запропонувала компаніям схему поступового підмішування некондиційної нафти в чистий потік, що призведе до зростання рівня вмісту хлорорганики до 5 ppm (одиниця виміру кількості домішок, - Ред.) з приблизно 1 ppm зараз в Приморську і Новоросійську, 3,5 ppm - в Усть-Лузі ", - повідомили Reuters відразу чотири джерела.

Допустимий вміст органічних хлоридів у нафті не повинен перевищувати 6 ppm.

Підмішувати брудну сировину Транснефть планує з 22 липня, що може привести до зміни якості нафти Urals, призначеної для експорту.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні 2019 року вибухнув скандал, коли в російській нафті, яка через Білорусь перекачувалася в Європу, виявили хлорорганічні домішки. Через них з ладу виходило нафтопереробне обладнання. За приблизними оцінками, в російських нафтопроводах залишається від 1 до 3 мільйонів тонн нафти з корозійно-небезпечними і отруйними хлоридами..

В "Белнефтехиме" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. Вміст хлорорганічних сполук в нафти Urals в десятки разів перевищив гранично допустимі значення.

23 квітня неякісна нафта з Росії з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук вже дійшла до нафтопереробних підприємств Європейського Союзу.

Азербайджан заявив, що готовий допомогти Білорусі в разі її звернення з питання поставок нафти.

23 квітня Білорусь тимчасово призупинила поставки світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії.

25 квітня компанія "Укртранснафта" припинила транзит російської нафти по магістральному нафтопроводу "Дружба".

20 червня на ділянці трубопроводу "Дружба", який йде з Білорусі до Польщі, було знову зафіксовано забруднення російської нафти.

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