В Україні розкрили нову масштабну схему в оборонці: знайдено американський слід

Під час обшуків у Кабінеті міністрів, що пройшли 22 липня, прокурори вилучили документи, які стосуються закупівель військового обладнання у США.

Про це заявив голова експертної організації StateWatch Гліб Каневський, повідомляє "Економічна правда". Йдеться про постачання підвісної системи раннього виявлення AEROS моделі TT-RF30-IR для Державної прикордонної служби.

Загалом посадові особи ДП "Спецтехноекспорт" придбали у фірми Worlwide Aeros Corp 8 таких систем на суму понад $6,7 млн. У вартість входять послуги збирання і обслуговування.

У судових матеріалах зазначається, що справа розслідується за статтею "шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою". Карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна. Кримінальне провадження відкрили 19 липня 2019 року.

Прокурори вважають, що посадові особи заволоділи зазначеними коштами шляхом зловживання довірою, чим завдали державі збитків.

"Подібні зовнішньоторговельні контракти на постачання військового обладнання в Україні полягають на найвищому рівні у випадку попередніх домовленостей із союзниками. Тому такі кримінальні справи після реалізації контрактів можуть залишити Київ без союзників", — вважає Каневський.

Обшуки в Кабміні

У 2018 році в Господарському суді Києва прикордонна служба намагалася стягнути 2,1 млн гривень штрафу з ДП "Спецтехноекспорт" за неналежне виконання останнім згаданого контракту з американською компанією. Зазначається, що будь-які результати судових засідань відсутні в публічному просторі.

Американською компанією Worldwide Aeros Corp керує емігрант з України Ігор Пастернак, який співпрацював із Пентагоном і НАСА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 22 липня, співробітники ГПУ і СБУ прийшли з обшуками в Кабмін, Держприкордонслужбу, ДФС і на держпідприємство "Спецтехноекспорт" у зв'язку зі справою про розкрадання коштів в оборонній сфері. Йшлося про схему під час укладення міжнародного контракту.

Як розповіли OBOZREVATEL у ГПУ, в процесуальному порядку допитають усіх осіб, які були задіяні в підготовці й підписанні цього контракту, а також у переговорах із вказаними компаніями. Винуватцям може загрожувати до 12 років в'язниці.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!